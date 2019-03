Pas anderhalf jaar in Nederland, maar Syrische Tarek en Rania openen al eigen kapperszaak

Kapper Tarek Abou Saada aan het werk in zijn nieuwe kapsalon in Beek en Donk (Foto: Collin Beijk)

Anderhalf jaar geleden vluchtte Tarek en zijn vrouw Rania van Syrië naar Nederland. Ze voelden zich niet meer veilig in de stad Asswaida en wilden hun kinderen een veiligere toekomst bieden. Die toekomst ligt in Beek en Donk waar het echtpaar dinsdag hun eigen kapperszaak heeft geopend.

"In Syrie had ik twee kapperszaken, eentje voor mannen en eentje voor vrouwen, maar het ging daar niet meer. We voelden ons er niet meer veilig", vertelt de 45-jarige Tarek Abou Saada. Hij woonde en werkte in Asswaida, een stad vlakbij de Damascus. Met twintig jaar ervaring als kapper in Syrië wilde Tarek het vak graag opnieuw oppakken in Nederland, maar hij moest van voor af aan beginnen.

"Eerst samen met mijn vrouw inburgeren, een rijbewijs halen en vervolgens stage lopen bij een kapper in Sint Oedenrode. Na de stage heb ik een poosje part-time als kapper gewerkt en nu dan een eigen zaak." Samen met vrienden hebben ze de winkelruimte binnen tien dagen tot een gelikte kapsalon omgebouwd. Tarek zijn vrouw Rania (39) is geen kapster, maar studeert voor schoonheidsspecialiste en helpt haar man nu in de zaak.

Zowel zijn Tarek als zijn vrouw Rania spreken vloeiend Engels en hun Nederlands is ook goed te noemen voor mensen die pas anderhalf jaar hier wonen. Iets wat veel klanten ook opmerken als ze met het echtpaar praten en vertellen wat er met hun haar moet gebeuren. "Het is een moeilijke taal, maar ik doe mijn best en moet het gewoon blijven spreken." De kapsalon is wat Tarek betreft de ideale plek om zijn Nederlands verder te verbeteren.

Thuis

Vroeger woonde het echtpaar in de grote stad. Het dorp Beek en Donk is heel anders om te wonen en te werken voor ze. Toch voelt het gezin zich er thuis. "Hier kent iedereen elkaar, mensen helpen je en maken een praatje met je, dat voelt fijn en vertrouwd", zegt de kapper. Ook zijn kinderen gaan naar school in het Brabantse dorp. "Het scheelt ook dat er hier meerdere Syrische gezinnen wonen, we hopen dat ze snel een langskomen in de zaak."

De inwoners van Beek en Donk weten Charisma inmiddels te vinden. Hoewel de kapsalon pas een dag open is, lopen er continue mensen naar binnen. "We hebben niet zoveel kappers hier in het dorp en degene die we hebben zijn hartstikke duur, daarom ging in eerst altijd naar Gemert", vertelt één van de klanten. Een andere klant verbaasd zich over hoe netjes de kapsalon eruit ziet en vindt het logo van Charisma erg gaaf.

Oriental techniek

In Tarek zijn kapsalon zijn zowel mannen als vrouwen welkom. Knippen, kleuren, föhnen, stylen, hij draait er zijn hand niet voor om. "Het kappersvak in Nederland is niet heel anders dan in Syrië. Het verschil zit hem vooral in dat de haarkleuren hier lichter zijn. Blond en rood haar kreeg ik daar niet in mijn stoel", vertelt Tarek lachend.

Toch neemt hij wel een bepaalde techniek mee uit Syrië. "De zogenaamde Oriental techniek, dat is een speciale manier van harsen met wax bij mannen en met touw bij vrouwen." Met name het snelle vingerwerk als Tarek de wenkbrauwen en bovenlip van een vrouw epileert, ziet er indrukwekkend uit.

Op een groot scherm is te zien hoe hij vroeger knipte in Syrië. "Daar ben ik nog steeds trots op, maar Beek en Donk is nu ons thuis. Hoewel ik onze familie wel mis, maar het gaat gelukkig goed met ze in Syrië."