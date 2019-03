Nieuwe NAC-trainer moet kunnen toveren, Bredase club moet daarom ook naar lange termijn kijken

Het vertrek van Van der Gaag komt als een verrassing



"Nou, het zat er wel een beetje aan te komen. Vooral omdat er sinds de winterstop geen verbetering is, in voetbal en resultaat. Iedereen had het vertrek van Van der Gaag verwacht na de nederlaag tegen De Graafschap, hij maakte na afloop toen ook een enorm gelaten indruk. Toen ging hij door.



Na FC Utrecht was het anders. Waar hij altijd redelijk kritisch was op zijn eigen spelers, soms ook niets begreep van de fouten die gemaakt werden, zocht hij nu de schuld volledig bij zichzelf. Hij vond zichzelf volledig verantwoordelijk. Een dag later gaf hij bij De Tafel van Kees ook geen volmondig 'ja' als antwoord op de vraag of hij NAC-trainer zou blijven. Dan weet je eigenlijk al genoeg."

Het vertrek van Van der Gaag is goed voor NAC

"Dat moet nog blijken. Op het eerste oog zou ik zeggen van niet. Dat NAC laatste staat ligt niet aan de trainer, er is gewoon geen eredivisie-waardige selectie. Dat Van der Gaag zelf het besluit heeft genomen om op te stappen zegt wel iets. Hij zag zichzelf niet langer als juiste man, had niet meer het vertrouwen dat hij NAC kon behoeden voor degradatie. Dan is het niet slim om te blijven zitten. Wat dat betreft is het goed voor NAC dat hij is opgestapt. Misschien kan zijn opvolger in de komende acht wedstrijden wel toveren, want dat is nodig om de club in de eredivisie te houden."

NAC moet met het aanstellen van een trainer kijken naar de lange termijn

"Ja en nee. Ruud Brood wordt gezien als de ideale kandidaat. Dat was vaker zo, maar nu is hij ook beschikbaar. Brood is een ander type trainer, misschien kan hij voor een schokeffect zorgen in het slot van de competitie. Maar hij is ook een trainer die weet hoe je moet promoveren naar de eredivisie, dat heeft hij vaker gedaan. En dat is - hoe vervelend ook voor de supporters - wel de realiteit richting volgend jaar. De kans is natuurlijk heel groot dat NAC dan moet strijden voor promotie. Met Brood kiest NAC voor zowel de korte als de lange termijn, er zijn wat dat betreft gesprekken gaande."

NAC moet eerst de vacante directeur-posities invullen voor het een trainer kiest

"Het is wel handig dat de algemeen en technisch directeur op kunnen schieten met de trainer, anders werkt het ook niet. Interim-directeur Nicole Edelenbos zei drie weken geleden goede hoop te hebben de nieuwe algemeen directeur binnen een maand te kunnen presenteren. De gesprekken lopen al een tijdje. Bij die gesprekken is nu het puntje ‘trainer’ bijgekomen.

Het zou als club fijn zijn als de directeuren van dienst een trainer aanstellen, maar door de enorme leegloop kan dat niet. Het is niet de ideale situatie, maar op dit moment kun je bij NAC sowieso niet spreken van ideale situaties. De gesprekken en aanstellingen lopen nu naast elkaar, dat kan eigenlijk niet anders."

