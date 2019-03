'Onzichtbare' Eric de Bie spreekt eindelijk nadat hij met Forum een grote overwinning heeft geboekt

"Ik wás er wel, maar niet voor de media", zegt Eric de Bie donderdag tegen Omroep Brabant. De lijsttrekker uit Bergen op Zoom dendert met Forum voor Democratie Provinciale Staten binnen met negen zetels. Opvallend, omdat de partij de grote afwezige was tijdens alle verkiezingsdebatten. De Bie gaf ook geen interviews en dus was het de grote vraag wat de partij precies wil bereiken in de provincie.

"Wij zijn het land in getrokken. Daar heb ik mensen ontmoet. Ik vind dat je dát als politicus moet doen. Voor de rest hebben wij binnen Forum voor Democratie de afspraak gemaakt om de rust te bewaren. Heel veel media-aandacht past daar niet bij. Wij dachten hier goed aan te doen."

Het goede verkiezingsresultaat verraste hem niet echt. "Want we merkten dat er een grote behoefte is aan verandering. Maar dat het dit enorme succes zou worden, hadden we niet verwacht. Echt fantastisch."

Wat vindt De Bie van het verwijt dat niemand wist wat Forum met Brabant wil?

"Dat is niet terecht. Ons programma is gepubliceerd en iedereen kent Forum voor Democratie. Vanuit de landelijke standpunten willen wij ook ons beleid gaan doorvoeren in de provincie Noord-Brabant. Iedereen weet wat wij willen en wat Forum voor Democratie niet wil. Windmolens willen we echt niet. Wij kijken ook heel sterk naar koopkracht. De lasten voor de burger moeten omlaag."

Wat moet er met de veestapel gebeuren?

"De landbouwsector is een heel belangrijke sector. Ook economisch voor Brabant. Dus die moeten we de ruimte geven waar het kan."

Moet de veesector groeien of worden teruggedrongen?

"Er zijn veel dieren in Brabant, maar daar waar het kan, kan er ruimte geschapen worden. En niet waar het niet kan. Dit is zo'n belangrijke sector dat we daar heel voorzichtig mee moeten omgaan."

Hoe kijkt u tegen Eindhoven Airport aan?

"Ook dat is een belangrijke banenmotor."

Mag Eindhoven Airport groeien?

"Dat is een lastige... We moeten het belang voor omwonenden afwegen tegen de werkgelegenheid. Daar zal toch een goede balans in gevonden moeten worden."

Hoe Forum voor Democratie de komende informatiegesprekken zal ingaan, is nog niet duidelijk. "Wij móeten niks", legt De Bie uit. "We moeten de wens van de kiezer uitvoeren en dat kan op verschillende manieren. Als meeregeren ons wordt gegund door de andere partijen, dan deinzen wij daar niet voor terug."

LEES OOK: Wie zijn toch al die Forummers die in Provinciale Staten zijn gekozen? Een zoektocht

Tilburger Hans Smolders die als lijstduwer op de lijst van Forum voor Democratie stond, begrijpt wel dat De Bie zich niet liet zien in de media. "Die verkiezingsretoriek, die flauwekul... die loze beloften, daar hebben wij bewust niet aan meegedaan", legt Smolders uit. "Wij wilden geen campagne-prietpraat verkopen."

Smolders heeft veel vertrouwen in De Bie: "Let maar op, hij is een heel goede lijsttrekker en een heel goede fractievoorzitter", benadrukt hij. "Een heel nette man die heel snel kan schakelen."

Hier vind je al ons verkiezingsnieuws.