Smokkel 3300 kilo cocaïne via Hazeldonk: drie verdachten opgepakt

Voor het smokkelen van bijna 3300 kilo cocaïne via een transportbedrijf in Hazeldonk heeft de politie een 74-jarige Nederlander en zijn twee zoons opgepakt. De bijna 80-jarige transporteur die bij de vangst is gearresteerd, is ook nog steeds verdachte in deze zaak.

De aanhoudingen vonden de afgelopen weken plaats in Spanje en Duitsland, tijdens een gecoördineerde internationale politieactie. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie donderdag. De drie verdachten zitten inmiddels vast in de cel in Nederland.

Politie en OM denken dat ze een belangrijke rol speelden in het organiseren van dit grootschalig transport. "Een grote facilitator", zo noemt een OM-woordvoerder ze. Ze zijn betrokken bij meerdere fruit-importbedrijven.

Antwerpen

De partij drugs zat in een container met bananen en werd al op 12 januari 2017 onderschept bij een bedrijf aan de Nederlands-Belgische grens. De container kwam vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland. Een tip van de Belgische douane leidde naar de drugs.

Na weging bleek het netto te gaan om 3300 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro. De partij is destijds meteen vernietigd.



Onderzoek Imperial

In januari 2017 werden de eigenaren van het transportbedrijf en de chauffeur aangehouden. Het ging om transporteur Jan B. uit Wernhout en een familielid.

Jan B. is een jaar geleden nog tot 108 dagen cel veroordeeld voor een oude drugszaak. De straf was ook lager vanwege zijn hoge leeftijd. Komende zomer wordt hij 80 jaar. Een woordvoerder van het OM bevestigt dat de Wernhouter nog steeds verdachte is in deze megasmokkel.

Het vermoeden bestond dat anderen achter de smokkel zaten. De afgelopen twee jaar is door een politieteam onderzoek gedaan. Dat gebeurde in alle stilte, waardoor het leek alsof de hele zaak stil lag. Maar achter de schermen gebeurde er van alles.

Dit onderzoek, met de codenaam Imperial, leidde naar een vader en twee zonen die in Spanje en België wonen. In februari zijn hun huizen en bedrijven doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van ruim een miljoen euro, vier luxe auto’s, contant geld en bankrekeningen.

"Ze hadden een wirwar aan bedrijven en dat wilde we goed uitzoeken", zegt de OM-woordvoerder.

Aanhoudingen

De opgepakte verdachten Een man van 51 werd in Spanje aangehouden, zijn broer van 44 in Duitsland. Afgelopen weken zijn zij overgeleverd aan Nederland en vastgezet. Hun 74-jarige vader meldde zichzelf bij de politie.

Meer drugstransporten in beeld

Ze investeerden waarschijnlijk in vastgoed in Spanje. Hun banktegoeden zijn bevroren.

Intussen lijkt de politie nog meer drugstransporten op het spoor te zijn, ook tussen bananenzendingen. De recherche zoekt ook uit of ze coke verstuurden tussen partijen houtpellets. Op een in beslag genomen telefoon zijn foto's gevonden waarop zoiets te zien is. Het zou gaan om vier zendingen van 500 kilo per keer dus in totaal 2000 kilo coke.

Ook zijn er gecodeerde ('pgp') berichten gevonden. Volgens de politie hebben in beslag genomen servers in Canada en Costa Rica (in 2016) ook in deze zaak waardevolle info opgeleverd.

Het dossier ligt bij de rechtbank in Zwolle. Dat doet vaker grote Brabantse cokedrugszaken.