Smokkel 3300 kilo cocaïne via Hazeldonk: drie verdachten opgepakt in Spanje

Voor de smokkelen van bijna 3300 kilo cocaïne via een transportbedrijf in Hazeldonk heeft de politie een 74-jarige Nederlander en zijn twee zoons van 51 en 44 jaar opgepakt.

De aanhoudingen vonden de afgelopen weken plaats in Spanje en Duitsland, tijdens een gecoördineerde internationale politieactie. Dat meldt de Landelijke Eenheid donderdag. De drie verdachten zitten inmiddels vast in de cel in Nederland.

Antwerpen

De partij drugs zat in een container met bananen en werd al op 12 januari 2017 onderschept bij het bedrijf aan de Nederlands-Belgische grens. De container kwam vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland. Een tip van de Belgische douane leidde naar de drugs.

De cocaïne had een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro. De partij is destijds meteen vernietigd.

Onderzoek Imperial

Destijds werden de eigenaren van het transportbedrijf en de chauffeur aangehouden, maar het vermoeden bestond dat anderen achter de smokkel zaten. De afgelopen twee jaar is daarnaar door het politieteam onderzoek gedaan.

Dit onderzoek, Imperial genaamd, leidde naar een vader en twee zonen die in Spanje en België woonden. In februari zijn hun huizen en bedrijven doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van ruim een miljoen, vier luxe auto’s, contant geld en bankrekeningen.

Aanhoudingen

Een man van 51 werd in Spanje aangehouden, zijn broer van 44 in Duitsland. Afgelopen weken zijn zij overgeleverd aan Nederland en vastgezet. Hun 74-jarige vader meldde zichzelf bij de politie.