Jachthaven te koop, maar niet voor mensen met kwade bedoelingen

Jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk gaat weer in de etalage. Maar wel onder hele strenge voorwaarden: mensen met een specifiek soort strafblad of kwade bedoelingen zijn vooraf al niet welkom. Kopers moeten volledige openheid van zaken geven want anders gaat het feest niet door.

Dat staat zwart-op-wit in het eisenpakket en raadsvoorstel dat donderdag is gepubliceerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen partijen zich inschrijven.

De jachthaven aan het Oude Maasje was in beeld bij criminelen. Details daarover zijn nooit naar buiten gekomen maar het terrein dreigde af te glijden in een soort vrijplaats voor 'ondermijning', was het verhaal eind 2017. Daarom grepen de gemeente Geertruidenberg en de provincie in. Ze kochten alles op. Ook namen ze de schuld van 1,5 miljoen euro over.

Na veel onderzoek is nu de tijd rijp om het terrein uit handen te geven aan iemand met mooie plannen. 'Een ambitieuze, ervaren en integere ontwikkelaar' zoekt de gemeente.

Wie niet?

De gemeente sluit iedereen uit die ooit is veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen. Maar ook mensen met een 'discutabele achtergrond' of iemand die sjoemelt en liegt bij de procedure is niet welkom. Verder moeten kandidaten als je doorgaan naar de volgende ronde, volledig met de boeken op tafel. Ze worden ook gescreend op criminele achtergrond.

Bovendien is er een integriteitsonderzoek waarbij wordt gecontroleerd waar iemand zijn geld vandaan komt.

Toerisme en recreatie

De gemeente wil om te beginnen vijf tot acht geïnteresseerde kandidaten selecteren. Die moeten aantonen dat ze een toekomstvisie hebben op het terrein en ervaring in het toerisme of met watersportrecreatie. Er zijn strenge regels. Zo is permanente bewoning verboden.

Afgelopen najaar was er al een open dag voor geïnteresseerden.

De selectieprocedure duurt nog het hele jaar. Een extern adviesbedrijf coördineert alles. In 2020 begint de verkoopfase. Er wordt momenteel nog geen verkoopprijs genoemd.

Het terrein is ruim 2 hectare groot. Er staan onder meer een horecapand, recreatieruimte en havenkantoor. Verder zijn er 33 chalets, er is een kampeerterrein en is er in het water plek voor maximaal 260 boten.