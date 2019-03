Noordbrabants Museum koopt voor bijna drie ton naakt van Sluijters dat onlangs nog onvindbaar was

Voor zo ver bekend was het Zittend Naakt in 1986 voor het laatst te zien op een tentoonstelling in het Singermuseum in Laren; het ándere Nederlandse museum dat veel werk van Sluijters heeft. Daarna is het schilderij in een privécollectie terecht gekomen maar de museummedewerkers konden niet achterhalen welke.

Het was dan ook een grote verrassing voor museumdirecteur Charles de Mooij toen hij onlangs werd gebeld door een kunsthandelaar die het schilderij op de Tefaf te koop ging aanbieden. De Mooij ging kijken en werd enthousiast. "De kleuren zijn mooier dan op de foto die we hadden," zegt hij.

Net minder dan de vraagprijs

Samen met conservator Helewise Berger opende De Mooij de onderhandelingen en wist hij het schilderij te veroveren voor 275.000 euro, net iets minder dan de vraagprijs.

De twee moesten wel snel handelen. De Mooij: "Sluijters is met zijn vrolijke kleuren geliefd bij een groot publiek. Dit schilderij is ook niet zo'n groot formaat. Dan kan je er van uitgaan dat ook privéverzamelaars gaan bieden."

De Mooij kocht in de afgelopen jaren drie werken van Van Gogh. Toen ging het om miljoenen. De 275.000 euro voor de Sluijters kon hij betalen uit het potje dat het museum apart heeft gezet voor bijzondere aankopen. De Mooij: "Het is nog steeds een flink bedrag. Op de drie Van Goghs na is het de duurste aankoop die we ooit hebben gedaan."

Conservator Helewise Berger onderzoekt het Zittend Naakt van jan Sluijters

Een ton in het spaarpotje

De Mooij stopt van zijn jaarlijkse subsidie iets meer dan een ton in een spaarpotje om kunst mee te kopen. Daarnaast krijgt het museum elk jaar geld van de Bankgiroloterij om bijzondere dingen mee te doen. Vorig jaar was dat ruim drie ton. Voor aankopen die veel grotere bedragen vergen, zoals bijvoorbeeld de Van Goghs, kunnen musea een beroep doen op speciale fondsen. Voor een van de Van Goghs sprong de provincie bij.

De museumdirecteur twijfelt er geen moment aan dat hij regelmatig aankopen wil doen. "Voor een museum is de collectie de ruggengraat," zegt hij. "Als ik een tentoonstelling wil maken, kan ik schilderijen van een ander museum lenen omdat ze weten dat ze dan later werk van mij kunnen lenen. Dan moet je wel wat interessants te bieden hebben."

Voor het Noordbrabants Museum is Jan Sluijters een belangrijke kunstenaar. Met ruim vijftig schilderijen en tekeningen is de collectie van Sluijters van het Noordbrabants de grootste van Nederland.

Het nieuwe 'Zittend Naakt' hangt vanaf vrijdag in een van de zalen van het museum.