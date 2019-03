Dorpswinkel Sterksel wordt al 15 jaar gerund door vrijwilligers: 'Anders is het dorp dood'

Bedrijfsleider Bart Looijmans is wel in dienst van de coöperatie en is eindverantwoordelijk. Zo ook voor de vrijwilligers. Maar echt moeilijk is dat niet. "We kunnen ze vrij makkelijk vinden," zegt hij. "Dat vond ik echt meevallen. Ik krijg elke keer nieuwe aanmeldingen. Sterksel is een heel verenigd dorp. Iedereen kent elkaar hier."

Gekoesterd door de klanten

De kleine dorpswinkel is populair bij de klanten. En dat is maar goed ook. "Het moet je echt gegund worden", zegt Looijmans. Vijftien jaar geleden stopte de oude winkel plotseling in het dorp. "Toen was er in heel Sterksel geen winkel meer, niemand kon iets meer vinden."

Vooral voor oudere mensen was dat een probleem. "Zij zijn niet zo mobiel meer en dat is hartstikke lastig. Toen is vijftien jaar geleden weer een nieuwe winkel opgericht door vrijwilligers en met vrijwilligers."

'Sfeer is geweldig'

De sfeer onder de groep is geweldig, vindt vrijwilligster van het eerste uur Monique Thuring. Ze wordt zelfs een beetje emotioneel als ze aan het jubileum denkt. Want sommige vrijwilligers met wie het ooit begon, zijn er nu niet meer. "Omdat wij zo'n goede groep zijn, hebben wij deze winkel."

"We hebben problemen gehad", zegt Monique. "Op een gegeven moment is de charme van het begin eraf. En dan komt het erop aan. Wij hebben bewezen dat we geweldig sterk zijn."

'Zonder deze winkel is het een dood dorp'

Als Monique Thuring haar schortje ophangt, is ze ook gewoon klant van de winkel. Dat geldt ook voor Marion van Ool, die vrijdagochtend boodschappen komt doen. "Ik kom hier bijna iedere dag. Zonder deze winkel zou het dorp dood zijn. Een gewone winkel heeft geen bestaansrecht in het dorp met 1400 inwoners."

Klanten helpen soms spontaan mee in de winkel. "Dan zien ze een vlekje of iets wat niet goed staat", lacht Monique. "En dan zetten ze hun tasje neer om het recht te zetten. We hebben een project waar het hele dorp trots op is."