"In de auto, jij! In de auto, jij!" Met deze dwingende woorden trok een bestuurder van een bestelwagentje vrijdagochtend in Roosendaal een vrouw zijn auto in, mogelijk om haar te ontvoeren. Buurtbewoonster zag het vanaf haar balkon gebeuren en is er nog altijd hevig van onder de indruk.

"Ik schrok van piepende banden en gekras. Toen ben ik buiten gaan kijken", zegt de Roosendaalse die in een flat woont bij de kruising van de Jan Vermeerlaan met de Burgemeester Freijterslaan.

'Hij pakte haar vast'

Ze zag rond kwart over elf een wit bestelwagentje half op het fietspad en half op de stoep staan. "Er kwam een jonge vrouw of meisje aangelopen. Ze had lang donkerblond haar en droeg een spijkerjack. De bestuurder rende ernaartoe en pakte haar vast", zo vertelde ze tegen Omroep Brabant. Ook een andere man zag rond dat tijdstip een wit busje vlakbij de flat stoppen.

"Hij zei dat ze mee moest gaan en stopte de vrouw vervolgens in zijn bestelwagentje. Vervolgens liep hij naar de andere kant van zijn auto en begon iemand uit te schelden", beschrijft de buurtbewoonster.

'Vrachtwagen blokkeerde weg'

De bestuurder die een petje droeg, rende daarna terug naar de bestuurderskant van zijn auto, stapte in en reed met hoge snelheid naar de overkant van de straat. Daarbij werd zijn weg nog geblokkeerd door een passerende vrachtwagen.

"De chauffeur bleef met zijn truck op de weg staan. De automobilist gaf gas en reed eromheen de Jan Vermeerlaan in." Daarna verdween de auto uit het zicht van de buurtbewoonster.

'Ze kon ontsnappen'

De getuige heeft geen idee wie de bestuurder kan zijn die de vrouw mogelijk tegen haar zin meenam. "De vrachtwagenchauffeur heeft nog naar de bestuurder van het bestelbusje geroepen en belde toen de politie." Die begon meteen een grote zoekactie.

De auto, de vrouw en de bestuurder werden in de loop van de middag gevonden. De politie vermoedt dat het zich afspeelde in de relationele sfeer. Volgens de omwonende had het meisje nog kunnen ontsnappen. "Maar ze bleef zitten. Misschien wel uit angst."

'Gevaarlijk in Westrand'

"Ik vind dat je het recht niet hebt om zo te doen tegen een vrouw", zegt ze boos. Haar naam wil ze niet bekendmaken. "Dat is misschien wel gevaarlijk in de wijk Westrand. Ik ben niet bang, maar wel voorzichtig."