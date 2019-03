Radicale Kalifaatstaat heeft mogelijk voet aan de grond in Oss, geen extra zorgen bij gemeente

De gemeente Oss maakt zich geen extra zorgen nu er in de Tweede Kamer is gezegd dat hier mogelijk sympathisanten van de radicale organisatie Kalifaatstaat wonen. Een woordvoerster laat weten dat er niet echt sprake is van een nieuwe ontwikkeling en dat er (al heel lang) strengere religieuze stromingen zijn in Oss, waaronder in een moskee. Dit betekent overigens niet, zo voegt ze eraan toe, dat deze bewegingen geradicaliseerd zijn. De gemeente vindt het jammer wanneer media suggereren dat er in Oss gevaarlijke dingen gebeuren en dat ze dit niet in de gaten heeft.



Madeleine van Toorenburg, het Tweede-Kamerlid voor het CDA uit Rosmalen, had minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over de omstreden organisatie. “Ik begrijp dat ze niet alleen in Utrecht vaste voet aan de grond heeft gekregen, maar ook in Brabant, in Oss”, aldus het Kamerlid, dat zich duidelijk zorgen maakt, al heeft ze ook vertrouwen in de minister.



'Diensten zijn zeer alert'

“Wij hebben de toezegging dat de diensten hun werk doen en daarover mag natuurlijk niet meer in de openbaarheid komen. Met die garantie kunnen wij het doen”, aldus Van Toorenburg. Zij en de minister kwamen aan het woord tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waarin vraagtekens werden gezet bij de beschikbare menskracht van onder meer de Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst (AIVD). Grapperhaus liet hierop weten dat zijn departement al geruime tijd aanhangers van Kalifaatstraat in de smiezen heeft en dat zijn diensten 'zeer alert' zijn om dreigingen te onderkennen en af te stoppen. Directe aanleiding voor het overleg was de aanslag van afgelopen maandag in Utrecht. De hoofdverdachte heeft banden met deze radicale, islamitische club.



Het ministerie was vrijdag niet bereikbaar om verder in te gaan op vragen over Kalifaatstaat. De gemeente Oss liet desgevraagd ook nog weten dat ze goede contacten heeft met de organisaties in het land die instaan voor onze veiligheid, waaronder het ministerie. De politie Oost-Brabant liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Ook volgelingen in Tilburg

Utrecht en Oss zijn al jaren in beeld als plekken waar veel volgelingen wonen van Metin Kaplan, de 'Kalief van Keulen'. Die kreeg in 2005 levenslang van de Turkse rechter, omdat hij Turkije en daarna de hele wereld wilde omvormen tot een kalifaatstaat. Zijn organisatie werd in 2001 in Duitsland verboden.

In Nederland telde de Kaplan-beweging toen ongeveer 200 leden, verspreid over Oss, Tilburg en Utrecht. Sinds het 'Duitse verbod' worden ze door de Binnenlandse Veiligheids Dienst in de gaten gehouden. Voor zover bekend hebben activiteiten van deze club in Brabant nog niet tot excessen geleid.

Drie doden bij schietpartij

Eerder deze week werd bekend dat Gökmen T., die voorlopig vast blijft zitten voor de schietpartij van afgelopen maandag, en zijn familie banden zouden hebben met de Duits-Turkse organisatie. T. werd maandagavond aangehouden op verdenking van het neerschieten van een aantal reizigers in een tram in Utrecht. Drie van hen kwamen om het leven, vijf anderen raakten gewond.

Na de eerste berichten over een aanslag met mogelijk terroristische achtergrond, werd ook in Brabant groot alarm geslagen. Op diverse plekken in de provincie werden politiewagens neergezet, agenten hielden een oogje in het zeil en onder meer stations en twee moskeeën sloten uit voorzorg de deuren.

