Jayden (12) neemt ingezamelde dozen met Playmobil in ontvangst: 'Dat is veel!'

Jayden had al wel door dat het best veel zou zijn, toch werd hij er stil van toen hij zag hoeveel het was.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Simone van Nuland is de eigenaresse van de speelgoedwinkel en ook een goede vriendin van het gezin. Zij is de inzamelingsactie gestart. “Ik vind het echt geweldig om te zien wat mensen allemaal hebben opgestuurd. Ik ben ook ontroerd door sommige verhalen. Zo was er een ouder echtpaar dat hun kind twintig jaar geleden is verloren. Ze konden de spullen eerder nooit wegdoen, maar nu geven ze die toch aan Jayden."

'Het is overweldigend'

Jayden is heel blij met alle spullen die hij krijgt. En het zijn niet alleen de dozen in de speelgoedwinkel. Hij kreeg al veel thuisgestuurd en op een beurs kreeg hij ook van verschillende mensen auto’s en kazernes. Er komen nog verschillende dozen aan. "Het is gewoon overweldigend", zegt John Boluyt, de vader van Jayden. Zelfs PostNL dacht mee met de 12-jarige verzamelaar, want zij stelden een antwoordnummer beschikbaar zodat mensen gratis spullen kunnen opsturen.

In één klap raakte Jayden zijn verzameling kwijt. Op de A12 bij Driebergen kreeg hij een auto-ongeluk en de bakken met speelgoed lagen verspreid over het asfalt. De bezemwagen veegde alles op, Er was niks meer over.

De collectie van Jayden was niet zomaar een collectie. Om specifiek te zijn: het ging vooral om brandweerauto’s en kazernes, soms van wel veertig jaar oud. Op twee dingen na was alles compleet. Jayden: "Ik denk niet dat ik hem nog ooit compleet krijg, de oudere auto's zijn niet meer te vinden."

Met het speelgoed dat hij zaterdag kreeg, is in ieder geval het begin gemaakt van een nieuwe verzameling.

