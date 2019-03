StukTV opnieuw gekozen tot beste YouTube-kanaal,geen prijs voor Eindhovense Sophie of Udense Thorben

Sophie Ousri is genomineerd voor de VEED Awards in drie categorieën

De Eindhovense Sophie Ousri die was genomineerd voor maar liefst drie awards viel niet in de prijzen. Ze maakte kans op de prijs voor ‘Beste vrouwelijke YouTuber’, ‘Beste YouTube-video’, en ‘Beste muziek-YouTuber’. Sophie heeft ruim 87.000 abonnees op YouTube, maar ze kreeg niet genoeg stemmen. Vorig jaar was ze genomineerd voor een VEED Award in de categorie ‘Beste nieuwkomer’.

Ook de Udense vlogger Thorben van Berkel was genomineerd voor zijn vlogs over de game Fortnite. Hij nam het onder meer op tegen Enzo Knol, maar geen van beiden kreeg de prijs voor Beste Gaming YouTuber. De 18-jarige Thorben wordt op YouTube door bijna 325.000 mensen gevolgd.

De VEED Awards worden gezien als de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie. De prijzen werden zaterdagmiddag uitgereikt in Amsterdam.