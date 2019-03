Urenlange chaos op het spoor, treinverkeer lag negen uur stil door stroomstoring

Door problemen met het treinverkeer, zaten passagiers zondag uren vast op stations in steden als Tilburg, Boxtel en Den Bosch. Rond elf uur 's ochtends ontstond een stroomstoring. Pas rond acht uur 's avonds was het probleem opgelost en ging de eerste trein weer rijden. Op het station in Eindhoven was het toen al zo druk dat met afzetlinten rijen waren gevormd, vergelijkbaar met die bij incheckbalies bij vliegvelden.

In Den Bosch werden met dranghekken rijen gemaakt. De hoeveelheid bussen die de NS inzette, was bij lange na niet genoeg om de hoeveelheid wachtende mensen te vervoeren.

Zondagochtend rond elf uur ontstonden de eerste problemen door een stroomstoring bij Liempde. De NS verwachtte dat de problemen snel verholpen zouden worden, maar het tijdstip waarop er weer treinen zouden rijden, werd steeds opgeschoven. Monteurs hadden moeite om de oorzaak van het probleem te vinden.

Eerst dacht de NS dat de treinen rond 13.15 uur weer zouden rijden. Uiteindelijk reden de eerste treinen rond 20.15 uur, negen uur na het ontstaan van het probleem.

"Het is een hele zware dag", zeiden medewerkers van de NS tegen reizigers. De NS zou niet meer bussen kunnen regelen. "Er passen 700 tot 1000 mensen in een trein en die gaan om de tien minuten. Om dat te compenseren hebben we niet genoeg bussen," zegt een woordvoerder van de NS.

Reparatiewerkzaamheden

Monteurs van ProRail waren uren bezig met reparatiewerkzaamheden. Pas rond half acht 's avonds werd de oorzaak van het probleem gevonden. Volgens een woordvoerder van ProRail waren er twee problemen. "Monteurs hebben een defecte kabel gevonden. Die is gerepareerd. Daarnaast zijn onderdelen in een technische kast defect, dat is mogelijk veroorzaakt door een blikseminslag van een paar weken geleden."

Het komt volgens de woordvoerder vaker voor dat er pas later problemen optreden na een blikseminslag. "Dit onderdeel vervangen we later."

Meer dan acht uur onderweg van Tilburg naar Heerlen

Mensen klagen op internet steen en been. Zo is Ivo Habets om 10.55 uur in Tilburg vertrokken, en heeft hij een musical die om 19.00 uur begon in Heerlen moeten missen. Tim Vergoossen heeft een kaartje voor Roda JC-MVV en was rond een uur vertrokken, maar vreest dat hij die wedstrijd waar hij al een jaar zin in heeft, gaat missen.

De problemen op het spoor werden nog erger doordat rond drie uur een trein een auto schepte op een spoorwegovergang bij Breda. Niemand raakte gewond, maar ook daar lag het treinverkeer uren stil. Mensen die naar van Eindhoven naar Tilburg moeten, konden dus ook niet omreizen via Utrecht en Rotterdam.

