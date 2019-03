Vaten drugsafval gevonden bij boerin Michelle van Boer zoekt Vrouw

Op het terrein van champignonkwekerij Van Asseldonk in Boekel zijn maandagochtend meerdere vaten en kannen aangetroffen. Het gaat om het bedrijf van boerin Michelle van Asseldonk van het tv-programma Boer zoekt Vrouw. De politie vermoedt dat er drugsafval in de vaten en kannen zit. De vaten werden rond zeven uur 's ochtends gevonden.

Michelle van Asseldonk zat in het laatste seizoen van Boer zoekt Vrouw. Ze bevestigde dat het op haar terrein is, maar zei dat ze zelf niet aanwezig was toen de vaten werden gevonden. "Ik heb zelf helemaal niks gezien, maar we zijn hier echt heel erg van geschrokken", was haar eerste verklaring.

'Niks mee te maken'

"Ik vind het heel vervelend dat onze naam hier nu mee in verband wordt gebracht. Ik wil duidelijk maken dat wij hier helemaal niks mee te maken hebben", zegt ze. Van Asseldonk wilde het verder bij die verklaring laten. "We gaan nu kijken hoe we de boel moeten opruimen."

Meerdere hulpdiensten waren maandagochtend aanwezig. De brandweer heeft metingen gedaan. De politie verwacht niet dat er direct gevaar is voor de omgeving. De vaten staan op een betonnen ondergrond.

Veel onduidelijk

Wanneer de vaten precies zijn gedumpt en door wie is vooralsnog niet duidelijk. Het is niet bekend of de vaten iets te maken hebben met de grote dumping tussen Eindhoven en Son en Breugel in de nacht van zondag op maandag.