Maanden cel geëist voor rellen na NAC- Willem II

BREDA -

Twee NAC-supporters die in de herfst van 2018 betrokken waren bij rellen na de wedstrijd NAC- Willem II, mogen wat het OM betreft een (klein) half jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste maandagochtend vijf en zes maanden cel tegen hen. Later op maandag staan nog acht verdachten voor de politie. Die doet aan het einde van de dag uitspraak.