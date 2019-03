NS kon chaos op spoor zondag niet voorkomen: 'Hier hebben we nooit genoeg bussen voor'

Vanwege een stroomstoring hebben treinreizigers zondag urenlang vastgestaan op stations in Eindhoven, Boxtel, Den Bosch en Tilburg. Hoe kijkt de NS terug op deze problemen en hoe is men voorbereid op zo’n situatie? Daarom negen vragen aan woordvoerder Erik Kroeze.

Hoe kan het dat de storing veel langer duurde dan in eerste instantie werd ingeschat?

“Dit was een heel vervelende treindag voor ons. Maar een stroomstoring kan altijd voorkomen. En daar hebben direct heel veel mensen last van. Dat willen we zo snel mogelijk oplossen. Maar als er geen oorzaak bekend is en als we niet precies weten waar de oorzaak zit, kan het lang duren. Het is extra vervelend dat het tijdstip wanneer het opgelost zou zijn steeds vooruitgeschoven werd. Dat duurde langer dan ons lief is.”

Wat is jullie aanpak wanneer er sprake is van een (stroom)storing?

“Wij zijn niet de beheerder van het spoor. Dat is ProRail. Daar is de melding binnengekomen. Die meldde het vervolgens aan ons. Op dat moment wordt een ‘versperringsmaatregel’ ingesteld. Die moet er onder meer voor zorgen dat de rest van het land zo min mogelijk last heeft van de storing. In dit geval reden de treinen vanuit Utrecht tot Den Bosch en daarna weer terug. De treinen uit Limburg gingen tot Eindhoven om vervolgens om te draaien. En binnen het storingsgebied moet dan zo snel mogelijk naar een oplossing worden gezocht en moet het leed van reizigers zo klein mogelijk worden gemaakt.”

Is de oorzaak al bekend?

Nee we weten nog niet wat de oorzaak is van de storing.

Waarom zijn er niet meer bussen ingezet?

“We hebben dertig bussen ingezet. Dat was het maximale aantal dat we op dat moment tot onze beschikking hadden. We hebben contracten met verschillende busmaatschappijen en daar leggen we een aanvraag neer. En dan krijgen we wat er beschikbaar is.”

Een stroomstoring komt vaker voor. Kun je van tevoren niet inschatten hoeveel bussen je nodig hebt?

“Het vervelende is dat we altijd per definitie te weinig bussen hebben. Op dit traject rijdt elke tien minuten een trein met een capaciteit van duizend reizigers. Daar kan geen enkel aantal bussen tegenop. En als de storing langer duurt dan verwacht, stroomt het snel vol op de stations. We willen natuurlijk zo veel mogelijk mensen vervoeren per bus. We willen ook zo snel mogelijk het treinverkeer op orde hebben, want dan kunnen er simpelweg meer mensen tegelijkertijd op pad.”

Zondag is het minder druk in het openbaar vervoer. Was het een inschattingsfout van jullie?

“Nee, want we hebben altijd een goed beeld van hoeveel mensen zich in een trein bevinden en wat de verwachting is voor de rest van de dag. Maar als een storing langer duurt dan verwacht, ga je dweilen met de kraan open.”

Een veelgehoorde klacht is het gebrek aan communicatie vanuit de NS. Kunnen jullie je daar in vinden?

“Dat is een punt waar we kritisch op zijn. We zijn ons er van bewust dat er geklaagd is over onze communicatie. En het klopt dat het beter kon gisteren. We hadden te maken met een moeilijke situatie en wij vinden ook dat de communicatie niet naar wens was. Ons doel is om onze reizigers zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Waar het precies fout ging, wordt onderzocht en dat gaan we uitgebreid evalueren.”

Hoeveel schadeclaims zijn er binnengekomen?

Er zijn al claims binnengekomen, maar precies hoeveel weten we nog niet.

Wat kun je claimen?

We kunnen de prijs van het treinkaartje volledig vergoeden als je meer dan een uur vertraging hebt gehad. Dat kun je via onze website melden. Maar meer dan het vergoeden van een treinkaartje kunnen we niet doen. Het is helaas een situatie die een paar keer per jaar voorkomt.