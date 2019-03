Harry van Raaij over unieke sponsordeal PSV: 'Het had niet beter gekund'

Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij vindt het 'geweldig' dat volgend seizoen Metropoolregio Brainport Eindhoven op het shirt van de Eindhovense club staat. "Als je nu naar Eindhoven kijkt, is Brainport de meest logische opvolger van Philips. Het had niet beter gekund."

Het deed Van Raaij pijn toen de naam van Philips drie jaar geleden van het shirt van PSV verdween. Maar Philips terug op het shirt had niet gehoeven. "Op dit moment past Brainport beter bij de tijd. Brainport heeft een veel belangrijkere positie in het bedrijfsleven", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Dit is een hele grote dag voor PSV."

LEES OOK: Niet één maar vijf nieuwe hoofdsponsors voor PSV: 'Eendracht maakt macht'

'Eindhovense identiteit'

Hoewel een buitenlands bedrijf misschien wel het dubbele zou betalen om op het PSV-shirt te mogen staan, vindt Van Raaij dat het beter is dat het nu een 'Eindhovense naam' is geworden. "Ik ben blij dat wij in Eindhoven blijven met de uitingen. Dat is belangrijk. Brainport is van deze streek. Het past bij onze identiteit. Ik denk dat het wonderwel past."

Het nieuws van de sponsordeal valt in de week van Ajax-PSV, de topper van zondag in de eredivisie. "De jongens zijn nu eigenlijk wel verplicht om te winnen", grapt Van Raaij. "We zullen zien."

LEES OOK: Philips, Jumbo, ASML en VDL nieuwe hoofdsponsors PSV: ‘Een doordachte keuze’