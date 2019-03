Doek bijna gevallen voor Op=Op, na CoolCat dreigt weer fallissement voor winkelketen

De koek is bijna op (foto: Op=Op).

EINDHOVEN -

Na CoolCat dreigt opnieuw een winkelketen te verdwijnen. Er dreigt namelijk faillissement voor Op=Op Voordeelshop. Het concern telt 141 vestigingen, waarvan er achttien in Brabant staan. Op=Op verkeert in financieel zwaar weer, kreeg het personeel maandag volgens RTV Noord te horen. Tilburg telt van de plaatsen in Brabant de meeste filialen: drie.