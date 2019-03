Geen 'sorry' van interim-directeur NAC nadat ze clubicoon Penders telefonisch de zak geeft

Penders werd dus op vrijdagmorgen nota bene gebeld met het slechte nieuws. "Ik had het graag anders gedaan", zegt Edelenbos daarover. De interim-directeur heeft tegen Penders gezegd dat ze begrijpt dat het een vervelend bericht is, maar ze heeft geen 'sorry' gezegd. "Ik heb verder nog aangeboden dat we snel om de tafel kunnen voor een andere functie binnen NAC. Het is niet leuk, maar het moest omdat er veel geruchten rondgingen."

LEES OOK:Ruud Brood gelooft nog in Houdini-act met NAC: 'Blijven geloven anders kun je net zo goed stoppen'

Bekijk hieronder het interview met de interim-directeur en lees verder.

Waarom Ruud Brood?

Edelenbos stelde Ruud Brood aan als nieuwe trainer. Dat deed ze niet alleen. "In de zoektocht die we hebben gemaakt, samen met mensen met verstand van voetbal, werd Brood aanbevolen. Dat deden we met mensen uit de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders." De 'mensen met verstand van voetbal' kon Edelenbos niet met naam en toenaam benoemen. "Dat hebben we zo afgesproken", zei ze kort.

Bekijk de video in de tweet en lees verder.

Nog meer nieuws

Volgens de directeur kan de NAC-fan deze week nog nieuws verwachten op het gebied van een nieuwe technisch- en/of algemeen directeur. Maar heeft NAC wel de goede keuzes gemaakt om eerst een trainer aan te stellen? "Nou, ik kan veel, maar ik kan niet voor de groep gaan staan", zegt Edelenbos. "Zonder trainer wordt het wel heel moeilijk. We hadden het intern op kunnen lossen, maar daar hebben we niet voor gekozen. We wilden een positief effect creëren, al hebben we daar geen garanties voor."