D66-wethouder blijft achter inhoud van haar tweet staan

TILBURG -

De Tilburgse D66-wethouder Marcelle Hendrickx heeft spijt dat een tweet van haar over het Forum voor Democratie (FVD) en over gemeenteraadslid Hans Smolders vorige week verkeerd is opgevat en veel ophef heeft veroorzaakt. Ze verdedigde maandagavond in een spoeddebat echter de inhoud van het bericht en overleefde een motie van wantrouwen.