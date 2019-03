Piloten Ryanair eisen ontslag én schadevergoeding: ‘Genoeg van nalatigheid en pesterijen'

Ryanair sloot vorig jaar de vliegbasis op Eindhoven Airport. De luchtvaartmaatschappij noemde de hoge kosten en beperkte groeimogelijkheden als reden. De piloten denken dat het gaat om een vergelding vanwege hun stakingen. Sinds het sluiten van de basis zitten de piloten betaald thuis.

'Grof nalatig'

“De werkgever, Ryanair dus, is grof nalatig geweest”, vertelt Joost van Doesburg van pilotenvakbond VNV in het radioprogramma Wakker!. “Ryanair heeft vaak onrechtmatig gehandeld naar hun werknemers. Daarom willen de piloten nooit meer voor Ryanair werken en eisen ze een schadevergoeding." Eerder al lieten de piloten van Ryanair zich uit over de in hun ogen onterechte sluiting van de basis in Eindhoven en vele pesterijen die gevolgd zouden zijn op stakingen.

De gang naar de rechter is een opmerkelijke stap van de piloten. Vorige week nog besloot uitkeringsinstantie UWV de vliegmaatschappij geen toestemming te geven voor een ontslag op economische gronden.

Betaald thuiszitten lijkt misschien luxe, maar volgens Van Doesburg hebben de Ryanair-piloten meer dan genoeg van de situatie. “Deze mannen willen vooruit kijken. Ze willen op zoek naar een nieuwe baan, maar worden belemmerd door hun huidige baan. En bovenal willen ze weer gaan vliegen. Daarom vragen ze ontslag aan via de rechter, mét schadevergoeding dus.”

Nederlands recht

Volgens Van Doesburg biedt het Nederlands Arbeidsrecht ook de mogelijkheid voor zo’n vergoeding. “Ryanair, een Iers bedrijf, verschuilde zich eerst achter Ierse regels en de Ierse arbeidscontracten die de piloten hebben getekend. Maar de Nederlandse rechter heeft dat terzijde geschoven. De piloten begonnen en eindigden hun dienst in Eindhoven, en daarom is het Nederlands arbeidsrecht van toepassing.”

Hoeveel de piloten eisen, dat wil de pilotenvakbond nog niet zeggen. “Het gaat om een substantieel bedrag”, wil Van Doesburg nog wel kwijt. “Deze mensen kunnen ook op de bank doorbetaald blijven worden, maar dat kost Ryanair ook veel geld.”