Ernstig geweldsmisdrijf met jonge vrouw in Oudenbosch, beelden dader in Opsporing Verzocht

De politie is een groot onderzoek begonnen naar een ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch. Bij het misdrijf dat vorige week donderdag plaatsvond was een jonge vrouw het slachtoffer. Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak.

De vrouw was aan het begin van de middag alleen thuis in haar huis in de wijk Velletri toen er werd aangebeld door een man. Met een truc wist de man zich de woning binnen te praten. Vervolgens vond er in het huis een ernstig geweldsmisdrijf plaats. Wat er precies is gebeurd, wil een woordvoerder niet zeggen.

Alarm geslagen

De dader vertrok vervolgens waarna het slachtoffer via een buurtbewoner om tien over één alarm sloeg. De verdachte zou een goed Nederlands sprekende licht getinte man zijn met een wat gezet postuur.

Zedenrechercheurs hielden afgelopen zaterdag al een groot buurtonderzoek. Tientallen werden bewoners bevraagd of ze 'iets verdachts hadden gezien'. Omdat de politie toen niet wilde vertellen wat er was gebeurd, ontstond er flinke onrust in de buurt.

Opsporing Verzocht

Er zijn camerabeelden vrijgesteld. In overleg met de Officier van Justitie is besloten om in verband met de ernst van dit misdrijf dinsdagavond in Opsporing Verzocht de beelden te tonen van de persoon die mogelijk betrokken is bij het incident.