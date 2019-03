Zeer ernstig geweldsmisdrijf met jonge vrouw in Oudenbosch, 'slachtoffer werd geboeid in huis'

Een jonge vrouw is op klaarlichte dag aangevallen in haar ouderlijk huis in de wijk Velletri in Oudenbosch. Volgens omwonenden zou ze zijn geboeid en kreeg ze een doek in of tegen haar mond gedrukt. Dit gebeurde vorige week donderdag. De politie is een groot onderzoek begonnen naar dit ernstig geweldsmisdrijf. "Deze zaak heeft de allerhoogste prioriteit en zit daarom dinsdagavond al in Opsporing Verzocht", aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

De vrouw was donderdag 21 maart aan het begin van de middag alleen thuis toen werd aangebeld door een man. Met een truc wist de man zich de woning binnen te praten. Vervolgens vond in het huis een ernstig geweldsmisdrijf plaats. Wat er precies is gebeurd, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Handboeien

Meerdere buurtbewoners zagen die bewuste dag een 'onguur' type met een pakketje lopen. Daarmee stond hij met een smoes aan de deur bij het slachtoffer. Toen de vrouw de deur opendeed, duwde de man een lap in of tegen haar mond. Ook zou de man haar handboeien hebben omgedaan, vertellen omwonenden dinsdagmiddag tegen Omroep Brabant. Wat zich daarna in de woning heeft afgespeeld, is niet bekend. Van Hooijdonk wil de lezing van de buurtbewoners niet bevestigen.

Alarm geslagen

De dader zou vervolgens zijn gevlucht in een witte Audi A1 met vermoedelijk witte kentekenplaten. Het slachtoffer wist naar buiten te gaan en sloeg kort daarna via een buurtbewoner alarm. De verdachte is volgens de politie een goed Nederlands sprekende licht getinte man zijn met een wat gezet postuur. De man en de jonge vrouw kenden elkaar waarschijnlijk niet.

De politie begon meteen een uitgebreid buurtonderzoek. Afgelopen zaterdag waren er ook zedenrechercheurs in de wijk aanwezig. Tientallen bewoners werden bevraagd of ze die dag tussen 11.00 en 13.00 uur 'iets verdachts hadden gezien'. Er zijn camerabeelden vrijgesteld. Waarom de zedenpolitie op de zaak is gezet, wil politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk niet zeggen.

In verband met de ernst van het misdrijf heeft de politie in overleg met de officier van justitie besloten om dinsdagavond in Opsporing Verzocht de beelden te tonen van de man die mogelijk betrokken is bij het misdrijf. Mensen die iets hebben gezien of meer weten kunnen bellen met de tiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Onrust in wijk

Omdat de politie de afgelopen dagen niet wilde vertellen wat er was gebeurd, is er flinke onrust in de buurt ontstaan. Veel bewoners staan nog 'op scherp' vanwege ontvoering en misbruik van meerdere meisjes in 2012.