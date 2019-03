Bouwvakker gewond na val van dak

Een bouwvakker in Vlijmen moest naar het ziekenhuis gebracht worden na een val van het dak. (Foto: Foto Persbureau Midden Brabant)

Bij de bouw van een nieuwbouwwoning aan de straat Parelgras in Vlijmen is een bouwvakker van het dak gevallen.

De man is met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man viel bovenop de steiger. De brandweer moest er aan te pas komen om hem met een hoogwerker in de brancard beneden te krijgen. Er was ook een traumahelikopter aanwezig.