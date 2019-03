'Zwijggeld aangeboden aan ouders van overleden patiënte in GGZ-instelling'

De 29-jarige Janneke overleed mogelijk aan een middel waar ze overgevoelig voor was. Dat middel zou toegediend zijn door een onervaren arts. De ouders houden niet de arts voor haar dood verantwoordelijk, maar wel de GGZ. Daar zouden onervaren artsen worden ingezet vanwege de hoge werkdruk. Deze mening wordt gedeeld door het Openbaar Ministerie die de GGZ voor de rechter sleepte.

José van Erum gebruikte haar spreektijd om de boosheid, teleurstelling en het verdriet te verwoorden van de nabestaanden. "Janneke was alleen met haar pijn. Eenzaam en in paniek. Ze huilde toen ze stierf en niemand ging kijken. Ja, zij voelde zich beroerd maar waarom waren jullie toch te beroerd om haar te helpen?"

Compleet genegeerd

Ze is vernietigend in haar oordeel over de GGZ. "Jullie hadden maar één opdracht: hou haar gezondheid in de gaten. Daarin is niet een beetje gefaald, niet een beetje niet opgelet maar ze is compleet genegeerd met de dood tot gevolg."

Bekijk hier video waarin José van Erum vertelt over haar woede en verdriet.

José van Erum laat weten dat haar zoon Jule, de broer van Janneke, ervoor heeft gekozen om niet bij de zitting aanwezig te zijn. Wel leest ze een korte verklaring van haar voor. "Ik wens de mooie en kostbare herinneringen aan mijn zus niet te laten overschaduwen door de dingen die tijdens deze rechtszaak allemaal worden gezegd. Met name de acties en insinuaties van de tegenpartij. (...) U zet mijn zus weg als een foutje, een foutje dat kan gebeuren maar het heeft wel een leven gekost, haar leven!"

Advocaat Van Eijk van de GGZ wil verder niet inhoudelijk reageren op de rechtszaak.

Onze verslaggever Jan Waalen was bij de rechtszaak. Lees hier zijn tweets over de rechtszaak.