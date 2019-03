Beelden van verdachte van geweldsmisdrijf in Oudenbosch vrijgegeven

Een jonge vrouw is vorige week donderdag op klaarlichte dag aangevallen in haar huis in de wijk Velletri in Oudenbosch. Met een truc wist de man zich de woning binnen te praten. Opsporing Verzocht deelde dinsdagavond beelden van de dader.

De vrouw was alleen thuis toen dit gebeurde. Toen de vrouw de deur opendeed, duwde de man een lap in of tegen haar mond. Ook zou de man haar handboeien hebben omgedaan. Wat zich daarna in de woning heeft afgespeeld is onduidelijk. Het slachtoffer wist naar buiten te gaan en sloeg kort daarna via een buurtbewoner alarm.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien hoe de man rond 13.00 uur door het dorp liep. De man is goed te zien op de camerabeelden. De verdachte is licht getint en spreekt goed Nederlands. Hij is ook een beetje gezet. De dader zou zijn gevlucht in een witte Audi A1 met vermoedelijk witte kentekenplaten.

Wie en waar

Meer details kunnen niet gegeven worden. De politie wil graag weten wie hij is en waar hij op dit moment is.

