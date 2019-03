Man verstopt 33.000 euro in onderbroek, Marechaussee pakt hem op

Bij de controle van een Franse auto bleek de bijrijder gesignaleerd te staan als ongewenst vreemdeling. Tijdens de fouillering bleek daarnaast dat de 40-jarige Fransman meer dan 33.000 euro in zijn onderbroek verstopt had. Hierop is ook de bestuurder, een 39-jarige Fransman aangehouden. Beiden worden verdacht van witwassen. In het auto lag een honkbalknuppel, die is in beslag genomen.

Tijdens een controle in een internationale bus trof de Marechaussee een 27-jarige man uit Montenegro aan die Nederland niet in mocht. Hij bleek meer dan 100 dagen te lang in het Schengengebied te zijn.