Man (86) die fietsster doodreed in Ulvenhout moet 2000 euro doneren aan Slachtofferhulp

Het fatale ongeluk gebeurde op 8 december 2016 op de Huisdreef in Ulvenhout. De vrouw reed op haar e-bike richting Bavel toen ze op de kruising met de Rouppe van der Voortlaan geen voorrang van de man kreeg. De man botste met de fietsster en overreed haar, blijkt uit technisch onderzoek van de politie.

De kruising van de Huisdreef met de Rouppe van der Voortlaan in Ulvenhout waar het dodelijke ongeluk in 2016 gebeurde.

Opsporing

Na het ongeluk reed de man door. Er werd een Burgernetbericht verstuurd om hem op te sporen. De man zag die melding en meldde zich een paar uur na het ongeluk bij de politie. Gezien de hoge leeftijd van zowel de automobilist als het slachtoffer sprak de politie indertijd van een 'dubbel drama'.

De rechter is van mening dat de man de fietsster had kunnen zien. De bestuurder gaf geen voorrang en had geen aandacht voor het verkeer van links. "E r was sprake van een lange periode van onoplettendheid. Hij had de kruising behoedzaam moeten naderen", aldus de rechter. In het vonnis heeft de rechtbank rekening gehouden met het blanco strafblad van de man en het feit dat hij vrijwillig zijn rijbewijs heeft ingeleverd en zijn auto heeft weggedaan.

Ontkenning

Tijdens de behandeling bij de rechtbank ontkende de man dat hij iets van de botsing had gemerkt. Maar de officier van justitie vond dat hij 'aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden'. Hij zou onder meer te hard op de kruising zijn afgereden. Het OM verwijt hem dat hij de plek van het ongeluk heeft verlaten en het slachtoffer aan haar lot overliet, maar volgens de rechtbank heeft de man dat niet bewust gedaan en krijgt hij daarvoor geen straf.

