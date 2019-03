VDL levert 80 zelfrijdende vrachtwagens om containers in de haven van Singapore te vervoeren

Het Eindhovense industrieconcern VDL heeft een miljoenenorder uit Singapore in de wacht gesleept. Het bedrijf gaat tachtig zelfrijdende vrachtwagens leveren aan het havenbedrijf PSA in het Aziatische land. Hoeveel VDL precies met de deal verdient, wordt niet bekendgemaakt maar het gaat om tientallen miljoenen euro's.

De tachtig elektrische voertuigen zijn ieder vijftien meter lang. Dankzij foefjes als sensoren, scanners en computertechnologie kunnen de wagens onbemand rondrijden voor het transport van containers. Ze kunnen maximaal 65 ton tillen en hebben een maximale snelheid van 25 kilometer per uur.

Extra werk

De order van PSA is goed voor ongeveer 100.000 uur werk en levert extra werkgelegenheid op in Brabant en in Singapore. In ons land zijn er vooral engineers en software-programmeurs nodig.

De eerste zelfrijdende vrachtwagens zullen vanaf 2021 door de haven van Singapore rijden. Sinds vier jaar rijden er al twee prototypes rond. Nu er grote uitbreidingsplannen in de haven zijn, komen er tientallen nieuwe exemplaren bij.