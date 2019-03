Michael van Gerwen baalt voor Van Barneveld maar spaart hem donderdag niet: ‘Dat doe ik bij niemand’

Michael van Gerwen zal donderdagavond opnieuw vol gas geven als hij zijn tweede Premier League-wedstrijd in Ahoy gooit. De darter uit Vlijmen gooit tegen landgenoot Raymond van Barneveld die nergens meer om speelt. Daar baalt Van Gerwen van, maar dat houdt niet in dat hij ‘Barney’ maar even laat winnen.

Het zou de clash van de avond moeten worden op donderdagavond. Michael van Gerwen tegen Raymond van Barneveld. Het zou de partij worden waarin laatstgenoemde nog zou strijden voor lijfsbehoud in de Premier League, maar door zijn dikke nederlaag op woensdagavond (7-1 van Daryl Gurney) zal de Hollandse clash een stuk minder beladen zijn, aangezien Van Barneveld is uitgeschakeld en dus nergens meer voor speelt.

Van Gerwen was na afloop enigszins lovend over Van Barneveld, al zal hij die gevoelens donderdag uitschakelen. "Dan ben ik niet zo lief voor hem. Ik hoop dat ik een lekkere wedstrijd tegen hem speel. Ik zal hem nooit sparen, maar dat doe ik bij niemand."

Van Gerwen speelt natuurlijk nog wel volop mee. Door zijn overwinning op Peter Wright (7-1), pakte de darter uit Vlijmen de koppositie terug in de Premier League. Hij was dicht bij een zogeheten whitewash, maar als we Van Gerwen moeten geloven komt die er dit jaar nog. "Daar kun je wel vanuit gaan", zei Van Gerwen stellig na afloop.

Klote

Na afloop van zijn gewonnen partij ging Van Gerwen nog in op de nederlaag van Van Barneveld. “Dit is een roemloos afscheid als ik eerlijk ben. Dit is klote”, zegt Van Gerwen. “Dit gun je hem niet. Zeker niet als je kijkt naar wat hij heeft betekend voor het darten in Nederland.”

Beladen of niet. Ook morgen zal Van Gerwen weer enigszins gespannen zijn voor zijn partij in Ahoy. Dat was de nummer één darter van de wereld woensdagavond ook. Het went niet, zo stelde Van Gerwen. "Het blijft altijd moeilijk. Er staat zoveel druk op en mensen verlangen veel van je. Mensen willen wat meer van je en geven je meer aandacht. Maar goed, dat hoort erbij. Ik vind het prachtig dat het darten in Nederland zo leeft en ben blij dat ik daar deel van uit kan maken."

En die extra aandacht zal donderdagavond niet anders zijn. Ook al doet de wedstrijd er statistisch gezien er voor Van Barneveld niet meer voor, voor Van Gerwen is dat natuurlijk wel zo. 'Mighty Mike' strijdt namelijk nog altijd voor de koppositie in de Premier League, die hij na woensdagavond weer heeft herovert van Rob Cross. De Engelsman ging onderuit tegen Mensur Suljovic, waardoor Van Gerwen en Cross qua punten op gelijke hoogte staan. Alleen het legsaldo van 'Mighty Mike' is beter, waardoor hij aan de leiding gaat.

