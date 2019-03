Britt (17) overleed bijna aan meningokokken en kent als geen ander het belang van inenten

Donderdag meldden duizenden jongeren zich in de Maaspoort in Den Bosch voor de vaccinatie tegen meningokokken. Britt kent als geen ander het belang van inenten. De 17-jarige raakte vorig jaar tijdens een zomervakantie in Zeeland besmet. Ze raakte in coma. Haar vader vertelt dat de arts drie scenario's schetste, met als ergste scenario dat Britt binnen enkele uren kon overlijden. Zelf weet ze daar niks meer van.

Bekijk het interview met Britt en lees daarna verder.

In sporthal de Maaspoort voor de tafels een lange rij. Duizenden jongeren lieten zich inenten. "We hebben er 7000 uitgenodigd, vandaag verwachten we ongeveer 6500 jongeren", zegt één van de dames die de prikken uitdeelt. Het aantal besmettingen met de dodelijke variant meningokokken type W neemt snel toe.

Elf doden

Eind vorig jaar raakten in Nederland tien mensen per maand besmet. 57 mensen kwamen op de intensive care en elf mensen overleden. Er zijn meerdere varianten van meningokokken in Nederland, maar het aantal patiënten met de W-variant neemt sinds 2015 sterk toe. De W-variant is zo gevreesd omdat het sterftecijfer hoog is. Afgelopen jaar was dat 24 procent. Ook het percentage patiënten dat blijvende schade overhoudt aan meningokokken W is hoog: 50 procent.. De extra vaccinatieronde is bedoeld voor kinderen geboren tussen 2001 en mei 2004. In totaal krijgen 650.000 jongeren een oproep. Staatssecretaris Paul Blokhuis hoopt dat eind dit jaar alle kinderen die dan 14 tot en met 18 jaar oud, een prikje hebben gehad.

De jongeren die donderdag geprikt werden in Den Bosch wisten over het algemeen wel wat het belang is van de vaccinatie.