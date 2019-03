Wilde achtervolging na beroving eindigt met crash op Merwedebrug

Een wilde achtervolging van de politie is donderdagmiddag geëindigd in een botsing op de Merwedebrug. Niemand raakte gewond. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Donderdagmiddag kreeg de politie melding van een beroving in Werkendam. De verdachten waren gevlucht in een auto. Agenten die het verdachte voertuig zagen rijden zetten meteen de achtervolging in.

Merwedebrug

De mogelijke daders reden met hoge snelheid de A27 op. Op de Merwedebrug ontstond een aanrijding waarbij ook een politieauto betrokken was. Agenten hielden de twee mannen aan. Ze worden verdacht van pinpasdiefstal.

Op de brug ontstond veel schade en overlast voor het verkeer. Er werd tijdelijk een omleiding ingesteld.