Vrijspraak voor verdachte van overvallen EMTÉ-supermarkten Loon op Zand en Wijk en Aalburg

Een 49-jarige man is vrijdag vrijgesproken van gewapende overvallen op EMTÉ-supermarkten in Loon op Zand en Wijk en Aalburg in 2015. Volgens de rechtbank in Breda is er niet genoeg bewijs dat de man bij de overvallen betrokken was. Justitie had zes jaar cel geëist.

De rechter stelt dat de verdachte niet is herkend als een van de daders. Hoewel de man wel de bestuurder was van een auto die mogelijk betrokken was bij de overval, is er geen bewijs voor de rol die de verdachte dan zou hebben gehad.

Kluis

De eerste overval gebeurde op 11 april 2015. Twee medewerkers van de supermarkt aan het Oranjeplein in Loon op Zand werden overvallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten ze de kluis openen. Daarna werden de medewerkers vastgebonden met tiewraps.

Enkele maanden later, op donderdagochtend 4 juni, was het raak bij de EMTÉ op de Markt in Wijk en Aalburg. Via de achterkant kwamen twee gewapende overvallers binnen. Ze bonden het personeel vast en gingen er met de inhoud van de kluis vandoor.

Opsporing verzocht

In het programma Opsporing Verzocht werden camerabeelden getoond van de twee overvallen. De politie pakte uiteindelijk twee mannen op. De tweede verdachte moet op een ander moment voorkomen.