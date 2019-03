Oho! Fans onderweg naar concert Snollebollekes in GelreDome [LIVEBLOG]

Snollebollekes knalt vrijdagavond 'uit zunne panty' met een uitverkocht concert in het GelreDome. Volgens de organisatie wordt het 'een non-stop feest van 3,5 uur.' Volg het feest via ons liveblog.

Na The Rolling Stones, Justin Timberlake en Justin Bieber staat de Brabantse feestartiest nu op het beroemde podium. De feestact vult het programma met verschillende gastartiesten. Zo zijn Gerard Joling, de Vengaboys en Mooi Wark te zien. Ook de Gebroeders Ko uit Raamsdonksveer bestijgen het podium.

LEES OOK: Snollebollekes pareert sneer Douwe Bob: 'Kom je een biertje pakken?'



De deuren gaan open om 18.00 uur en het concert begint om 20.00 uur. Voor de echte enthousiastelingen begon om 15.00 uur al een feestje op het plein voor de concertzaal. Ook zaterdagavond staat Snollebollekes in het Arnhemse stadion. Ook dat concert is uitverkocht.



17.21 Zojuist werd duidelijk dat ook Patty Brard en Roy Donders zullen optreden als mystery guest. "Ik heb er heel veel zin in! Ik kan niet wachten om het podium op te gaan", vertelt Donders in het radioprogramma Afslag Zuid. "Het wordt één groot feest!"

15.52 uur Buschauffeur Jordi organiseert de reis naar het GelreDome. "We kregen meteen heel veel aanvragen. Voor ons is het ook een feestje. We zorgen dat iedereen lekker in de stemming komt."



15.16 uur De bus met fans staat op het punt te vertrekken. Uiteraard mag versiering niet ontbreken. Onze verslaggever Guus Beenhakker reist mee.





09.38 uur. Het GelreDome is er klaar voor. De laatste voorbereidingen worden getroffen.