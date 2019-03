Paardendief Rowan S. brengt paard terug: 'Geen idee waarom hij dat nu doet'

Rowan S. uit Eersel heeft weer een paard teruggebracht. Dat laat de eigenaar van het paard weten aan Omroep Brabant. Vorige week kwam aan het licht dat Rowan S. paarden had doorverkocht zonder hun eigenaars terug te betalen. Woensdagavond kreeg Hilde Bowe haar vermiste paard Dancing Brave terug. "Opeens kregen wij een telefoontje dat wij ons in het donker in de buurt van onze stallen moesten melden."

Drie slachtoffers lieten dinsdag aan Omroep Brabant weten aangifte te doen tegen Rowan S. uit Eersel. Hij is een bekende van de politie en de biologische vader van baby Hannah, die in 2018 door S. en haar biologische moeder werd ontvoerd in Eersel. Na die ontvoering, waarvoor beide ouders een celstraf kregen, kwamen ook talloze oplichtpraktijken van S. aan het licht.

Hilde Bowe, Désiree van Wijk en Frans Klos brachten een paar maanden geleden hun paard voor de verkoop naar verschillende stallen in Brabant. Rowan S., die zich onder een andere naam voorstelde, zou de deals afhandelen. Désiree uit het Zuid-Hollandse Groot-Ammers kreeg haar paard Hechicero al terug en nu dus ook Hilde Bowe uit Noordwijk.

'Weten niet of hij erbij was'

Bowe werd via via benaderd en vervolgens gebeld. "Die persoon zei mijn paard terug te geven en gaf daar instructies voor. Woensdagavond moesten wij in het donker in de buurt van onze stallen zijn. Daar werd een trailer neergezet met daarin Dancing Brave. Die moesten wij eruit halen. Wij kregen het paard terug met paspoort en al. In tegenstelling tot Hechicero hoefden wij er niet voor te betalen."

Ook de politie was undercover aanwezig bij de overdracht. Die heeft de mensen die de trailer weer meenamen staande gehouden maar uiteindelijk konden ze niets doen omdat er officieel geen sprake is van diefstal. "Maar het is fantastisch dat ons paard terug is."

Paard nog altijd spoorloos

Een van de drie paarden is nog altijd niet opgespoord. Frans Klos uit Zoetermeer heeft zijn paard Belle Amie nog altijd niet terug. "Misschien dat hij deze al wel heeft doorverkocht. Ik hoop dat iemand zich alsnog meldt."

Volgens Bowe is Rowan S. zelf nog altijd online actief. "Hij heeft veel verschillende websites en doet zich steeds als iemand anders voor. Dus wees voorzichtig."

'Helemaal gebroken'

De oplichting is Hilde Bowe niet in koude kleren gaan zitten. "Het was vreselijk. Ik ben al weken helemaal gebroken. Ik zit al zestien jaar in de paarden en heb altijd goede ervaringen gehad, tot nu."