Geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch, mogelijk vertraging concertgangers Snollebollekes

De aanrijding vond plaats tussen Wijchen en Oss. Volgens de NS rijden er zeker tot 23.45 uur geen treinen. Het gaat volgens de NS om een aanrijding met een persoon.



Mogelijk krijgen bezoekers van het concert van de Snollebollekes in het Gelredome bij hun thuisreis in Arnhem te maken met vertragingen. De NS zet bussen in om reizigers op de plaats van bestemming te brengen.