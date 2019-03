Nieuw brouwerijcafé Frontaal in Breda heeft 600 eigenaars

De crowdfunding om het brouwerijcafé in de voormalige fabriek te starten heeft veel meer opgeleverd dan Roel had verwacht. "We hadden gehoopt 500.000 euro op te halen, maar na een pop-up café in november liep de teller snel op tot meer dan 800.000 euro. Het bedrag werd bijeen gebracht door zo'n 600 aandeelhouders.

Bier met eigen naam

De aandeelhouders kunnen geen gratis bier komen drinken in hun café, maar krijgen bijvoorbeeld een biertje met hun naam erop, een koelkast of ze mogen zelf komen brouwen. De deelnemers, die vooral uit de buurt komen, vinden het mooi wat Roel en zijn mensen voor elkaar gekregen hebben. Het terras zat deze zonnige zaterdag al meteen vol.

Bier in whiskyvaten

In de grote ruimte achter het brouwerijcafé wordt de komende tijd de brouwerij verder opgebouwd. Er liggen al oude whisky- en bourbonvaten waar het bier in opgeslagen wordt. Deze vaten geven het bier een speciale smaak.