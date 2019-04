Politiek wil maatregelen tegen discriminatie uitgaansleven Eindhoven: ‘In tien jaar niets veranderd'

Afgelopen weekend deden meerdere studenten hun verhaal in het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant krijgen expats en buitenlandse studenten te horen dat ze sommige cafés niet binnen mogen vanwege ‘verkeerde kleding’ of omdat er een ‘besloten feestje’ zou zijn. In werkelijkheid komen ze niet binnen vanwege hun huidskleur, aldus expats en studenten.

Van Marokkanen naar expats

“In tien jaar tijd is er echt niets veranderd”, vindt raadslid Toub. “Destijds kreeg ik zelf ook te maken met die discriminatie. Er werd aan de deur gewoon gezegd: ‘Er zijn al tien Marokkanen binnen, meer mogen er niet in van de baas.’ En nu is het nog steeds aan de gang.”

“Vanuit de signalen die wij krijgen, wordt maar al te duidelijk dat er nog steeds selectief wordt omgegaan met wie er wel en niet binnen mag in sommige cafés. Tien jaar geleden waren het de mensen met een buitenlands uiterlijk, nu zijn het de expats en studenten. Dit is echt een groot probleem.”

'Mond vol over Brainport, dan ook passende maatregel'

Volgens Toub is er dan ook actie nodig. “We hebben de mond vol over ‘Brainport’ en ‘de inclusieve stad’. Dan is het niet binnenlaten van mensen het slechtste signaal dat je als stad kan geven.” En hij is niet de enige die er zo over denkt. Ook Ouderen Appèl Eindhoven heeft om opheldering gevraagd bij het college over discriminatie in het Eindhovense nachtleven.

“We moeten met elkaar in gesprek, de gemeente moet kaders stellen en ook stevige maatregelen nemen als dat nodig is. Wij sluiten de tent ook als er tot laat lawaai wordt gemaakt. In geval van discriminatie pleit ik ook voor een passende en diepgaande maatregel. "