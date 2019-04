Bossche ambtenaren op de fiets naar Wales om bevrijdingsvuur op te halen: 'Van draak naar dragons'

Den Bosch is een van de weinige steden die is bevrijd door soldaten uit Wales. Jongens van 18, 19 jaar oud, waarvan er nu nog maar een paar in leven zijn. Dit jaar is de bevrijding 75 jaar geleden. "Het is heel speciaal om het bevrijdingsvuur op te halen, dat geeft een extra dimensie aan deze tocht", zegt een van de deelnemende ambtenaren.

Van draak naar dragons

"Van de Bossche draak naar de Welsh dragons, mooier kan het niet", zegt burgemeester Mikkers. "Zij gaan fietsen, ik ga vrijdag met de bus. We hopen de verbroedering tussen 's-Hertogenbosch en Wales centraal te stellen. De fietstocht laat zien dat wij sportieve ambtenaren hebben en dat 's-Hertogenbosch een sportieve stad is", aldus de burgemeester.

Maandagavond wordt het bevrijdingsvuur te voet van het stadhuis naar de Sint-Jans kathedraal gebracht. Daar brandt het tot het bevrijdingsfeest in oktober van dit jaar.