Verdachte megadrugslab Rijen met mes bewerkt: 'Ik werd gedwongen'

Het was misschien wel het grootste drugslab dat vorig jaar in Brabant werd gevonden: het lab in Rijen, onder een autogarage van een vader en zoon. Dinsdag kwamen de verdachten voor het eerst in een openbare zitting voor de rechtbank in Breda. De zoon zegt dat hij gedwongen werd om het drugslab toe te laten en dat zijn been werd ingekerfd met een mes.

De verdachten zijn vader Evert T. (67) en zijn zoon Freddy (37). Hun strafzaak over het enorme lab is nog niet inhoudelijk. Maar op deze eerste tussentijdse zitting werd wat meer bekend over beide labs en vooral over de grimmige achtergrond.

Geweld

Zoon Freddy heeft bij de politie verklaard dat hij bedreigd werd door ongure types die hij nog kende uit de gevangenis. Hij heeft lang vastgezeten voor een moord. De rechtbank vatte samen uit zijn verklaringen dat hij met geweld is gedwongen het lab toe te laten.

"Ik weet niet wat de officier zou doen als ze een stukje van haar been zouden afsnijden. Ik ben slachtoffer van een vijandige overname", zei Freddy tegen de rechters dinsdagmiddag.

Litteken

Hij vertelde dat een 'criminele groepering' bij hem langs is geweest in 2017. In het strafdossier zou staan dat het ging om leden van een motorbende. Ze hebben met een mes toen een stuk uit zijn onderbeen gesneden.

Tijdens een schorsing van het proces dinsdag toonde hij littekenweefsel op zijn onderbeen van naar schatting drie bij drie centimeter.

Andere verdachten

Dat er nog anderen bij betrokken zijn, dat geeft de officier van justitie toe. Er zijn twee mensen in beeld. De politie vond hun dna in het lab. Eén van die twee sporen bleek al in de databank van de politie te zitten. Daar hoort een naam bij. Die is bekend maar niet genoemd in de rechtszaal.

Van de andere verdachte is alleen een dna-spoor bekend, geen naam. De officier van justitie noemde dit 'nog een open eindje. Daar zijn we druk mee bezig'.

Angst

De advocaat van Freddy zegt dat de verdachten bang zijn voor de mensen die achter dit lab zitten. Details daarover wilde niemand kwijt. Wel bevestigde het OM dat er een anonieme brief is binnengekomen waarin deels het verhaal van Freddy en zijn vader wordt bevestigd. De officier zegt dat ze zich kan voorstellen dat die bedreigingen er zijn geweest. 'Maar hij maakte uiteindelijk toch de verkeerde keuze", zei ze doelend op Freddy.

Freddy wil naar huis, vooral omdat hij komende zomer weer vader gaat worden. De officier verzette zich daartegen. En ook de rechtbank verbood het.

Vrijlating

Ook de advocaat van vader Evert vroeg om vrijlating. Pa zegt dat hij 'op het verkeerde moment op de verkeerde plek was'. Hij heeft een slechte gezondheid en ontkent alle betrokkenheid. Hij zegt dat hij alleen op kantoor zat. "Zo nu en dan kwam iemand een onderdeeltje halen."

Omdat er van Evert T. geen dna op belangrijke plekken is gevonden gingen het OM en de rechtbank akkoord met zijn vrijlating. Overigens zou ook van Freddy geen dna in het lab zijn gevonden. Toch besloot de rechtbank hem in voorarrest te houden. Dat was vooral vanwege de omvang van het lab en zijn criminele verleden.

Maismoord

Freddy is eerder in het nieuws geweest voor een moord. Op 25 augustus 2006 doodde hij Marita Schoenmakers (51) en dumpte haar in een maisveld in Chaam. Die zaak werd later bekend als De Maismoord.

Van zijn celstraf van 16 jaar heeft hij twee derde uitgezeten en dan is het gebruikelijk in Nederland dat je vervroegd vrij komt. Dat mocht ook bij Freddy T. in 2015. Het OM wil nu echter dat hij alsnog het resterende deel van die straf uitzit.

Lab draaide hele jaar

Het drugslab aan de Vincent van Goghstraat in Rijen is het hele jaar 2018 operationeel geweest, zo vermoedt het OM. Er zijn sporen gevonden van zowel speed als xtc.

Bij de doorzoekingen is in totaal zo'n 70 kilo mdma gevonden (de werkzame stof van xtc) en amfetamine-olie.

Het proces staat op 25 juni gepland.