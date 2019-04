Voorzichtig optimisme over verdwijnen van dieseltreinen op de Maaslijn

CDA-Kamerlid Erik Ronnes is blij dat de Maaslijn eindelijk aangepakt gaat worden. Brabant, Limburg, Gelderland en het Rijk leggen miljoenen neer om elektrische treinen over het spoor te laten rijden. “Dit is een hele belangrijke en goede stap om te komen tot een robuuste oplossing", aldus de politicus uit Boxmeer.

Dankzij het extra geld rijden er uiterlijk eind 2024 geen dieseltreinen, maar elektrische treinen op de Maaslijn van Venlo naar Nijmegen. Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek liggen aan het traject.

De dieseltreinen zijn voor reizigers en Ronnes al jaren een doorn in het oog. “De ellende is erg groot. Er zijn heel veel storingen, waardoor er treinen uitvallen en mensen niet op tijd op hun werk of school zijn.”

Aanpassingen moeten in 2024 klaar zijn

Er waren plannen om de lijn geschikt te maken voor elektrische treinen, maar dat kwam maar niet van de grond, tot nu. “In de brief geeft de staatssecretaris aan dat het met de huidige planning in 2024 gereed zou zijn”, vertelt Ronnes. “Het is dan wel belangrijk om de storingen die er nu nog zijn, tegen te gaan."

De elektrische trienen zijn minder storingsgevoelig en ook het aantal treinen kan omhoog. “Elektrische treinen zijn iets sneller en met het elektrificeren wordt op een aantal plekken dubbelspoor aangelegd, zodat er meer passeermomenten zijn", aldus Ronnes.

De drie provincies leggen samen ruim vijftig miljoen euro in. Het Rijk betaalt tien miljoen euro.