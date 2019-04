Beleggingsfraude rond goudmijn in Afrika, arrestatie en doorzoeking woning in Breda

In een onderzoek naar beleggingsfraude heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdag drie mannen in Breda, Huizen en Hoofddorp gearresteerd. Ze worden verdacht van witwassen en oplichting en beleggingsfraude met goud.

De FIOD doorzocht vier woningen, drie bedrijfspanden en een caravan in Alkmaar, Breda, Hoofddorp, Huizen, Leusden en Naarden. Daarbij zijn onder meer sieraden, goud en zilver en twaalf auto's in beslag genomen. Ook zijn wapens gevonden.

Goudmijn

De verdachten (29, 49 en 52) hebben sinds 2015 vermoedelijk in totaal ongeveer 50 miljoen euro ontvangen met de verkoop van beleggingsproducten onder de naam 'Forward Gold Sales'. Daarbij konden klanten investeren in een goudmijn in Afrika.

Slechts een klein deel van de ingelegde gelden werd daadwerkelijk geïnvesteerd in de goudmijn. De FIOD vermoedt dat het geld van nieuwe beleggers werd gebruikt om eerdere beleggers te betalen.