Duizend euro om wat Fries drugsafval te dumpen in Brabant

Een Tilburger (31) die met een lading drugsafval wordt onderschept bij het Tjeukemeer in Friesland. En gepakt door de politie. Het gebeurde anderhalf jaar geleden. De Tilburger is donderdag veroordeeld door de rechtbank in Leeuwarden.

Duizend euro zou hij krijgen voor het wegbrengen van het drugsafval. Het werd uiteindelijk maar 250 euro. Een andere tegenvaller was ook zijn veroordeling: 120 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk, veel meer dan de officier van justitie had geëist. En dat is omdat de rechtbank in Leeuwarden het ernstig vindt wat de Tilburger in het noorden uitspookte.

Gestolen

Op 24 oktober 2017 werd hij aan de kant gezet langs de A6, toch al gauw zo'n 185 kilometer van huis. In een gestolen busje met valse kentekenplaten. Er zat ook een stadsgenoot (36) naast hem die mogelijk later nog voor de rechter verschijnt.

In hun bestelbus vonden agenten 10 kunststof jerrycans van ieder 25 liter. Daarin zaten chemische stoffen, zoals de grondstof voor xtc en ook aceton. Er stond ook een vat van 220 liter met bruine smurrie uit een drugslab. Uit welk lab het kwam is nooit bekend geworden.

Dicht bij huis

Volgens het OM was de bus leeg naar Friesland gereden en daar ergens gevuld. Op de zitting twee weken geleden verklaarde de Tilburger dat hij wist dat er drugsafval in zat. Hij wilde het afval meenemen naar Tilburg en daar achterlaten op een parkeerplaats. Dicht bij huis, dan kon hij makkelijk thuis komen.

Maar door ingrijpen van de politie werd dumping voorkomen.

Waar komt het vandaan?

In 2018 werden in Brabant in totaal 109 drugsdumpingen geregistreerd. De herkomst van de jerrycans en vaten blijft onbekend en er is zelden of nooit een drugslab aan te linken.

Er wordt vaak gezegd dat het misschien uit de buurt komt want wie gaat er nou een urenlange reis maken met stinkend en riskant drugsafval in zijn laadruimte?

Maar deze 'Friese zaak' lijkt nog eens aan te tonen dat Brabantse drugscriminelen bereid zijn grote afstanden af te leggen om drugsafval door het hele land te vervoeren.

Drugslabs ver weg

Deze week stonden tien mannen uit Den Bosch en Eindhoven terecht die in Friesland en Drenthe actief waren met amfetaminelabs.

Lees ook: Brabantse drugslabs in het noorden: 'fors en uitgebreid'

Onlangs werd duidelijk dat het drugsafval afgelopen najaar in het brandende busje op de Offenbachlaan in Eindhoven uit Urk kwam.

En er speelde pas ook nog een rechtszaak in Zwolle, tegen een Tilburger die in Overijssel een drugslab runde.

Afwijkende straf

Het opvallende aan de zaak die in Leeuwarden voor de rechtbank speelde, is ook dat de rechters de bijna-dumping hoger opnemen dan OM en advocaat. Die vonden beide een taakstraf van 60 uur en 250 euro boete wel passend.

Maar de rechtbank overwoog zelfs een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen, zo staat te lezen in het vonnis. Daar is van afgezien omdat het om een poging tot dumpen ging en omdat de Tilburger zijn leven 'een positieve wending heeft gegeven' is besloten het voorwaardelijk te maken, met een proeftijd van drie jaar, als waarschuwing en stok achter de deur.