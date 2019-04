Ernstig zieke PSV-fan Natan mee het veld op dankzij robot: 'Hij liep zelfs de ereronde'

"Een prachtig initiatief van PSV en de PSV Foundation. Voor de kinderen levert dit een geweldige ervaring op", vertelt De Jong na de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Hoe werkt dat nu precies met zo'n robot? De Jong: "Ik zie Natan niet, hij mij wel. Via een microfoon kunnen we praten. Van de week heb ik hem al gesproken via de robot. Een hele leuke jongen. Toen hebben we gesproken over vandaag. Ik heb hem dus het veld mee opgenomen en ook na afloop mocht hij mee met de ereronde."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Denzel Dumfries is de favoriete speler van Natan, vertelt De Jong. "Ik ben naar Denzel toegegaan. Ze hebben even met elkaar kunnen praten. Voor zo;n jongen is dat natuurlijk geweldig."

De aanvoerder van PSV is dus erg te spreken over het project met de robot. "Ze zijn er nu echt live bij. Dat is iets heel unieks. Fantastisch dat dat nu bij PSV is gedaan. Hopelijk kunnen we nog veel meer zieke kinderen op deze manier blij maken."

Bekijk hieronder ook de reactie van De Jong op de 4-0 zege van de aanvaller op PEC.