'Als in Arnhem gewonnen wordt, is PSV goed op weg om weer landskampioen te worden'

De afgelopen weken voetbalde PSV stroef. Coach Mark van Bommel puzzelde veelvuldig met zijn middenveld om er de schwung van voor de winterstop weer in te krijgen. Donderdag kreeg Gastón Pereiro weer een kans in de basis en de Uruguayaan liet zich meteen gelden.

Met hem in de basis creëerde PSV flink wat kansen. Luuk de Jong opende in de 24e minuut de score na een hoekschop van Pereiro. Toch duurde het tot de tweede helft voordat PSV echt afstand nam, via goals van opnieuw De Jong, Steven Bergwijn en invaller Donyell Malen.

'Nog zes keer winnen'

"De eerste helft was matig", blikt René van de Kerkhof terug. "Maar in de tweede helft heeft PSV zich gerevancheerd." Broer Willy is het met hem eens, maar hij vindt het wel een terechte zege. "De tweede helft was heel goed." En hij blikt meteen vooruit. "Nu nog zes keer winnen!”

Maar PSV wacht dit weekend met Vitesse wel een tegenstander van formaat. “Vitesse is wel een lastige horde", knikt René. "Maar de laatste jaren heeft PSV in Arnhem altijd goed gepresteerd. Als daar gewonnen wordt, is PSV goed op weg om weer landskampioen te worden.”



Lang geleden

"Het is trouwens lang geleden dat drie Brabantse clubs in een speelronde wonnen", vervolgt René. Hij wijst op Willem II, dat dinsdag Heracles Almelo versloeg in een spectaculaire wedstrijd en de belangrijke zege die NAC Breda woensdag boekte in de strijd tegen degradatie, tegen Excelsior.

Het verschil tussen NAC en FC Emmen, dat voorlaatste staat, is nog maar vier punten. “Maar ik geloof er niet meer in dat NAC het redt", vertelt Willy. "Ik hoop het wel, maar ik zie het niet gebeuren... NAC is te zwak om als voorlaatste te eindigen. Ik denk echt dat die ploeg er rechtstreeks uit gaan. Ik heb alle respect voor NAC, maar ik denk dat deze ploeg het niet gaat redden."