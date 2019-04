Informateur Huijbregts sticht verwarring met bericht over coalitieonderhandelingen

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief).

Informateur Helmi Huijbregts heeft donderdag verwarring gesticht met haar persbericht over de voortgang van de coalitiebesprekingen in Brabant. Ze schreef dat ze verder praat met zeven partijen. In dat rijtje ontbreken de huidige Brabantse regeringspartijen D66 en SP.

Dat is opmerkelijk want die twee partijen worden gezien als de architecten van de strenge milieumaatregelen voor de boeren. Het belangrijkste politieke onderwerp in de afgelopen regeerperiode.

Forum nog aan tafel

Forum voor Democratie, dat tot de klimaatontkenners gerekend kan worden, zit nog wel aan tafel. Wat gebeurt er in de beslotenheid van de besprekingen?

Niks bijzonders zei Huijbregts tegen Omroep Brabant. Ze praat nog met iedereen, zei ze. Maar ja, de media wilden informatie, dus die konden ze krijgen. Schijnbaar is er door onderhandelaars na vragen van journalisten aangedrongen op een update en daar had Huijbregts hoorbaar eigenlijk geen zin in.

Op de hei

Misschien wel omdat de Statenleden donderdag en vrijdag op de hei zitten om elkaar te leren kennen en Huijbregts voor die dagen uit de openbaarheid wilde blijven om te voorkomen dat de sfeer zou bederven. Ondertussen ligt er nu wel een officiële mededeling waar de Brabanders het mee moeten doen.

SP en D66 staan niet op het lijstje en dat zijn de partijen die op ramkoers lagen met het CDA. Het CDA wil de strenge maatregelen voor de boeren versoepelen. Dat D66 en SP daarin mee gaan is onwaarschijnlijk want dat zou te veel gezichtsverlies betekenen.

Achter de boeren

De VVD staat er iets soepeler in. FvD is helemaal niet van het milieu. CU/SGP en Lokaal Brabant, die volgens het persbericht ook nog meepraten, hebben zich altijd achter de boeren geschaard. PvdA en GL kiezen voor het milieu en zitten ook nog aan tafel.

Van de zeven partijen die na een week praten, volgens het persbericht, nog mee doen zijn er dus vijf van wie mag worden aangenomen dat zij één van de belangrijkste beslissingen die in de afgelopen vier jaar werden genomen, opnieuw tegen het licht willen houden. Dat zou betekenen dat de rol van de boerenlobby in Brabant nog lang niet is uitgespeeld zoals velen dachten.

Niet door één deur

Die vijf hebben een meerderheid als ze samen met FvD verder willen. Het is niet waarschijnlijk dat bijvoorbeeld GL en FvD ooit door één deur zullen kunnen. GL zal ook geen versoepeling van milieumaatregelen accepteren.

Als die vijf rechtse- en centrumrechtse partijen werkelijk een verbond sluiten zou dat een omslag in het Brabantse milieubeleid betekenen.

Het kan ook zo zijn dat Huijbregts een persbericht in elkaar heeft geflanst om van vragen van de media af te zijn. Dat zou pas echt verbazingwekkend zijn temeer omdat ze meer vragen heeft opgeroepen.