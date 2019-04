Arrestaties wegens fraude met huurcontracten, truc mogelijk vaker toegepast

Tonnen gefraudeeerd in Den Bosch (foto: archief).

Drie mannen zijn aangehouden, omdat ze in Den Bosch gefraudeerd zouden hebben met huurcontracten. De valsheid in geschrifte is vermoedelijk gepleegd bij de verhuur van gemeubileerde appartementen en studio’s.

De verdachten werken bij een onderneming die namens de eigenaar van het vastgoed bemiddelt bij de verhuur van appartementen. De verdachten van 31, 39 en 41 jaar zijn donderdag opgepakt, maar dat is vrijdag pas bekendgemaakt. Het is nog niet bekend waar ze vandaan komen.

In verband met het onderzoek heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD) donderdag twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.



Fiscus gaat bedrag naheffen

Op basis van de vermoedelijk vervalste huurcontracten kon de eigenaar van de panden ten onrechte ongeveer 3,5 ton terugvragen bij de Belastingdienst. De fiscus gaat dit bedrag naheffen. Het onderzoek is begonnen na een signaal van de Belastingdienst. Bij het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen naar woonruimtes werd btw teruggevraagd op de verbouwingskosten. Dat kan volgens regelgeving alleen als de nieuwe woonruimtes gemeubileerd en kortstondig worden verhuurd.

Op papier werden de nieuwe woonruimtes voor maximaal zes maanden verhuurd. Het vermoeden is dat er vervolgens nieuwe huurcontracten werden opgemaakt op naam van een derde. In werkelijkheid veranderde de feitelijke huursituatie niet en werden de appartementen en studio’s vermoedelijk voor een langere periode verhuurd aan één en dezelfde persoon. Hierdoor zou het recht op teruggaaf van btw over de verbouwingskosten vervallen.

Mogelijk vaker toegepast

De Belastingdienst heeft het vermoeden dat deze werkwijze meer wordt toegepast. Dit is aanleiding voor verder onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.