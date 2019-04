Mark van Bommel lovend over Steven Bergwijn: ‘Hij is klaar voor de volgende stap’

“Ik ben altijd heel blij als we scoren”, antwoordt Van Bommel op de vraag waar die ontlading vandaan kwam. Maar de trainer van PSV legt daarna toch uit, waarom hij zo ogenschijnlijk blij was met de tweede PSV-treffer. “Ik was blij voor Bergwijn dat hij scoorde en het was echt een mooie goal. Mijn voetbalhart geniet dan. Ik voel me dan nog steeds meer speler dan trainer.”

Bekijk hieronder de goal van Steven Bergwijn.

Scoringsdrift

Bergwijn maakt dit seizoen een goede ontwikkeling door. De buitenspeler maakte in oktober zijn debuut voor Oranje en ook bij PSV is hij belangrijker dan ooit met twaalf goals en evenzoveel assists in 27 eredivisiewedstrijden.

Van Bommel is dan ook maar wat blij met de groei van Bergwijn. “Hij maakt een goede ontwikkeling door. Verder is hij dit seizoen stabiel en als je kijkt naar die goal, dat is echt kwaliteit. Bij mij speelt hij altijd. Bergwijn is een speler die iets extra’s heeft en de wedstrijd kan beslissen of doen kantelen.”

Stap hogerop

Veel geruchten doen, mede door het goede spel, de rondte over Bergwijn. Waar eerst clubs als het Franse Bordeaux en het Italiaanse Torino naar voren kwamen als geïnteresseerden, wordt Bergwijn nu met clubs als Manchester United en Internazionale in verband gebracht. “Hij is klaar voor een stap hogerop, maar dat heb ik aan het begin van het seizoen ook al gezegd”, zegt Van Bommel.

De trainer van PSV vindt Bergwijn dus goed genoeg voor zo’n dergelijke stap, maar dat betekent niet dat de Oranje-international komende zomer ook definitief vertrekt. Volgens Van Bommel speelt er nog niets rondom de aanvaller, maar het kan snel gaan in de voetballerij en dat weet Van Bommel maar al te goed.