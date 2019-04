Rechtbank verlengt tbs van meisjesmoordenaar Ludo de B.

Ludo de B. alias 'Het Monster van Woensdrecht' is nog steeds een te groot gevaar voor de samenleving en moet daarom in de tbs-kliniek blijven. Dat is de conclusie van de rechtbank in Breda die vrijdagmiddag bepaalde dat zijn tbs met twee jaar wordt verlengd.

De nu 60-jarige De B. ontvoerde, misbruikte en vermoordde begin jaren negentig twee Belgische meisjes. Hij begroef ze in de bossen bij het Nederlandse grensdorp Putte. Ook is hij veroordeeld voor misbruik van zes andere pubermeisjes.

Behandeling

Zijn arrestatie volgde in 1992. Hij kreeg 20 jaar met tbs en dwangverpleging. In 2003 begon zijn tbs-behandeling en die wordt om de zoveel tijd tegen het licht gehouden door een rechtbank. Twee weken geleden was er zo'n tussentijdse zitting. Toen werd al duidelijk dat een snelle terugkeer in de samenleving onwaarschijnlijk is.

Dat is vooral omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie een extra drempel heeft opgeworpen. Het ministerie wil dat De B. eerst grondig onderzocht wordt, in het Pieter Baan Centrum (PBC) voordat er sprake kan zijn van begeleid verlof buiten de poort.

Dat staat haaks op het oordeel van de deskundigen en het OM en een toetsingscommissie. Die zien namelijk wél wat in de eerste stappen naar begeleid verlof. Vooral ook omdat Ludo de B. volop meewerkt en ondanks de vele vragen die er nog steeds zijn, stappen heeft gemaakt. Maar hij is er nog niet.

Lastige diagnose

Deskundigen die hem nu behandelen vinden dat er nog steeds sprake is van een 'gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van de geestvermogens.' Op een deel van zijn problemen is ook moeilijk vat te krijgen. Psychiaters van de kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal waar hij nu woont, omschrijven het probleem als: een 'persoonlijkheidsstoornis met narcistische en vermijdende trekken'.

Ook geeft Ludo na al die jaren nog steeds geen openheid over zijn seksuele gevoelens. Zijn behandelaars zien geen seksueel sadisme bij hem maar wel aanwijzingen dat hij een voorkeur heeft voor pubermeisjes.

Herhalingsgevaar is hoog

Het gevaar op herhaling wordt door de behandelaars ingeschat als 'hoog', zeker als toezicht, structuur en begeleiding weg zouden vallen. Omdat de veiligheid van anderen en de samenleving in het algemeen voorop moet staan, is de rechtbank van mening dat de behandeling door moet gaan.

Begin 2021 is er dan een nieuw toetsmoment in een openbare rechtszaak. Dat is dertig jaar na zijn eerste moord.