Anti-vaccinatie ouders woest om weigerende kinderdagverblijven: 'Ik zou gewoon liegen'

In de besloten Facebookgroep van Stichting Vaccinvrij delen ouders die hun kinderen niet vaccineren hun meningen en ervaringen. Ook wordt er 'bewijs' dat vaccineren niet nodig is, of andere aandoeningen zoals autisme zou veroorzaken, geplaatst.

Gewoon 'ja' aangeven

Het bericht van Omroep Brabant is ook gedeeld in de groep en kan op heftige commentaren rekenen: "Wat een vreselijk nieuwsbericht, bah. Het is dat ik geen gebruik maak van de opvang, maar had anders gewoon JA aangegeven. Dat gezeur allemaal. Wil graag dat ze blanco naar mijn kind kijken en niet als een ongevaccineerd, levensgevaarlijk, besmettelijk kind", schrijft Sandra.

Het voornemen om te liegen bij het aanmelden van een kind bij een kinderopvang komt vaker naar voren. Jessy: "Ik ben enorm tegen liegen maar ik zit er hard over na te denken gewoon; ja gevaccineerd aan te kruisen.. is toch van de zotte maar je hebt bijna geen andere keuze straks."

Boetes uitdelen

Dat Brabantse kinderdagverblijven kinderen weigeren terwijl dit eigenlijk niet mag, kan bij de aanhang van Stichting Vaccinvrij op weinig bijval reken. Ellen: "Ik vind het raar dat die kinderdagverblijven geen boetes krijgen, kennelijk mogen zij wel tegen de wet in gaan."

Een moeder wiens kind zelf geweigerd is bij een kinderopvang, doet ook haar verhaal. 'Verbaasd, of eigenlijk ook wel boos en verdrietig' plaatst ze een afwijzingsbrief die ze kreeg van de kinderopvang. Ze vraagt wat ze nu moet doen. Het advies: een brief schrijven en melding maken bij een anti-discriminatie bureau.

Groep twijfelaars

Toch is er ook steun voor de weigerende kinderdagverblijven. D66 heeft begrip voor kinderdagverblijven die niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Benjamin Meijer van D66: "Een dalende vaccinatiegraad is heel zorgelijk, vaccineren is wat ons betreft de norm." Om die reden heeft de partij een wetsvoorstel gedaan dat er voor moet zorgen dat kinderdagverblijven binnenkort legaal kinderen kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn: "We hopen die wet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen."

Bang dat er straks twee soorten kinderdagverblijven ontstaan, die voor ingeënte en die voor niet ingeënte kinderen, is D66 niet. "We denken niet dat ouders ineens kilometers verder gaan rijden om hun kind niet te hoeven vaccineren. Het gaat ons om de groep twijfelaars, die willen we graag overhalen toch te vaccineren. Maar als de vaccinatiegraad te laag blijft sluiten we verdere maatregelen zeker niet uit", laat D66 weten.

'Kijk maar naar Den Haag'

Ook het CDA heeft begrip voor het besluit van de kinderdagverblijven. René Peters: "Ik snap dit heel goed. Op een kinderdagverblijf lopen ook andere kinderen risico, kijk maar naar Den Haag." Op een kinderdagverblijf in die stad brak onlangs de mazelen uit.

Voor verplicht vaccineren is het CDA niet, maar de partij is voor de mogelijkheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Het CDA rekent er op dat het nieuwe wetsvoorstel er door komt: "Er zitten haken en ogen aan, maar voor het principe ben ik."

